Tunisie: Le président de la République préside la cérémonie de remise des prix du concours national de mémorisation du saint coran

16 Mars 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par MHA

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, lundi, 16 mars 2026, au palais de Carthage, une cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours national de mémorisation du saint Coran, à l'occasion du 26e jour du mois de Ramadan.

La cérémonie a été ouverte par la récitation de versets du Saint Coran avant que le chef de l'État ne procède à la remise des prix et des certificats aux lauréats plus méritants, cite un communiqué de la présidence de la République publié ce soir.

Ont pris part à cet événement, le mufti de la République, Hichem Ben Mahmoud, le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali, le président de la Ligue nationale du Coran, cheikh Mohamed Machfar ainsi que le cheikh Mondher Jeddi.

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