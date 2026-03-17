Afrique de l'Ouest: Sécurité maritime dans le golfe de Guinée - Des professionnels du secteur formés au pilotage, à la maintenance et au droit social

L'Institut de sécurité maritime interrégional (Ismi) de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm) a organisé, le 13 mars 2026, la clôture de trois stages de formation destinés aux professionnels du golfe de Guinée. La cérémonie s'est tenue dans ses locaux, à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, à Yopougon (Abidjan).

Soutenues par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (Onudc), le gouvernement italien et la Direction générale des affaires maritimes (Dgam), ces formations ont permis de renforcer les compétences en pilotage, en maintenance d'embarcations et en droit social maritime. L'objectif est d'améliorer la sécurité et l'efficacité des opérations en mer.

Le premier stage avait pour thème : « Formation à la conduite et à l'entretien des bateaux pour les organismes chargés de l'application de la loi maritime dans le golfe de Guinée ». Il a été organisé par l'Onudc en partenariat avec l'Ismi et le gouvernement italien. Il a rassemblé une douzaine de participants venus de différents pays du golfe de Guinée.

Pendant un mois, ces professionnels se sont formés aux techniques avancées de pilotage, aux opérations d'interception et de visite en mer, ainsi qu'à la maintenance préventive et corrective des embarcations.

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Les deux autres stages ont été organisés et financés par la Dgam, avec l'appui logistique de l'Ismi. L'un portait sur l'initiation à la navigation et à la sécurité maritime (niveau 2). Il était destiné à améliorer les compétences opérationnelles des acteurs maritimes. L'autre concernait le droit social maritime et visait à sensibiliser les marins aux obligations légales, à la gestion des conflits entre amateurs et professionnels de la mer, ainsi qu'à la protection des droits des travailleurs dans le secteur maritime.

Ces deux sessions ont permis aux participants de se familiariser avec les bonnes pratiques opérationnelles et les obligations légales pour une meilleure sécurité des espaces maritimes.

À la cérémonie de clôture, le colonel Aké Lazare Abé, directeur de l'Ismi, s'est félicité de ces formations qui permettent de renforcer les compétences des auditeurs. « La disponibilité et l'efficacité des moyens nautiques dépendent avant tout de personnels qualifiés et conscients de leurs responsabilités », a-t-il indiqué.

Dans le même sens, le colonel Aké José Nicole, représentant le Secrétaire permanent de l'Action de l'État en mer, a insisté sur la nécessité de mettre en pratique les connaissances acquises afin de renforcer la présence et l'efficacité de l'action de l'État en mer.

Le représentant du bureau national de l'Onudc, Attisso Kodjo, a, pour sa part, rappelé que le programme mondial de lutte contre la criminalité maritime soutient les États dans la gouvernance maritime et la sécurité en mer.

Mme Roberta Di Lecce, ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire, a, quant à elle, salué l'esprit de coopération et l'engagement des participants. Elle a réaffirmé la volonté du gouvernement italien de poursuivre son appui aux initiatives de renforcement des capacités dans le domaine maritime.

La cérémonie a également été marquée par la remise de certificats aux participants.