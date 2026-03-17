Tunisie: Intempéries - L'ONSR lance un appel d'alerte aux usagers de la route

Dans un bulletin spécial, et compte tenu des perturbations météorologiques que connaît le pays, l'Observatoire National de la Sécurité Routière a appelé les usagers de la route à faire preuve de vigilance et de prudence lors de leurs déplacements.

Et ce, particulièrement dans les zones touchées par de fortes précipitations et des chutes de neige.

Dans un communiqué publié ce lundi 16 mars 2026, l'Observatoire a indiqué que des pluies éparses, temporairement orageuses et parfois abondantes, sont attendues.

Des chutes de neige sont également prévues sur les hauteurs ouest, avec des vents de secteur nord-ouest relativement forts à forts sur le nord, le centre et près des côtes.

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Il a recommandé aux usagers de la route de s'assurer du bon fonctionnement des essuie-glaces et de la visibilité de tous les feux du véhicule.

Il préconise également de réduire la vitesse, car les fortes pluies et la neige diminuent l'adhérence du véhicule sur la chaussée, tout comme il a prié les conducteurs de doubler la distance de sécurité afin qu'elle ne soit pas inférieure à 3 secondes entre deux véhicules.

L'Observatoire a appelé à éviter les zones basses et à ne pas s'y aventurer, expliquant que les pluies « très intenses » augmentent le risque d'accumulation rapide d'eau. Il conseille aussi d'éviter les freinages brusques pour prévenir tout risque d'aquaplaning.

En cas de visibilité nulle due à l'intensité de la pluie ou de la grêle, il est recommandé de rechercher un endroit sûr pour stationner (loin des cours d'eau), d'allumer les feux de détresse et de rester attentif aux rafales de vent (pouvant atteindre 60 km/h) en tenant fermement le volant à deux mains, notamment lors de la traversée de ponts ou de zones dégagées.

Enfin, il est conseillé de reporter les déplacements non nécessaires, surtout dans l'extrême nord, et de ne pas risquer la traversée des oueds si le niveau de l'eau est élevé.