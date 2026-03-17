Tunisie: La coopération bilatérale au coeur d'un appel téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères et son homologue vénézuélien

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu ce lundi un appel téléphonique du ministre des Affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela, Ivan Eduardo Gil Bintolich, qui l'a félicité à l'occasion du 70e anniversaire de l'indépendance de la Tunisie, exprimant ses vœux les plus sincères pour le progrès et la prospérité du pays.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, cet appel a été l'occasion de saluer le niveau des relations tuniso-vénézuéliennes, d'autant plus que les deux pays célèbrent cette année le 61e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

Les deux ministres ont souligné l'importance de tirer parti de ce capital positif pour renforcer la coopération bilatérale et en élargir les perspectives afin d'inclure les domaines scientifique et académique, les énergies renouvelables, le développement des échanges commerciaux et la facilitation de l'accès des produits nationaux, notamment de l'huile d'olive tunisienne, au marché vénézuélien.

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La conversation a également abordé des questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux parties réaffirmant la poursuite de la coordination et de la consultation dans le cadre des mécanismes multilatéraux, afin de contribuer aux efforts visant à renforcer les fondements de la sécurité et de la paix internationales.