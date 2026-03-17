Tunisie: Fraude et blanchiment d'argent - Sept mandats de dépôt contre des membres de la « Flottille de la Résilience »

16 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La justice tunisienne a émis sept mandats de dépôt à l'encontre de membres de l'instance dirigeante de l'initiative baptisée « Flottille de la Résilience » . Ils sont poursuivis pour faux et usage de faux, escroquerie, abus de confiance aggravé ainsi que constitution d'une association dans le but de blanchiment d'argent.

Selon les premières informations disponibles, l'enquête aurait été ouverte à la suite de soupçons portant sur la gestion de fonds et de dons collectés dans le cadre des activités de l'organisation. Les investigations menées par les autorités compétentes ont conduit à l'émission de ces mandats de dépôt dans l'attente de la poursuite de l'instruction.

Les personnes concernées devraient être entendues par le juge d'instruction dans les prochains jours afin de déterminer l'ampleur des faits reprochés et d'identifier d'éventuelles autres implications. L'enquête reste en cours pour faire toute la lumière sur cette affaire.

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