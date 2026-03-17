Tunisie: Fortes pluies à Jendouba - La route coupée au niveau de Oued Raghay

Une coupure de la route non classée a été enregistrée au niveau de l'oued Raghay, reliant Oued Mliz à Dkhaïliya, en raison de la montée du niveau des eaux provoquée par les fortes pluies, selon un communiqué publié ce lundi soir par la direction régionale de la protection civile à Jendouba.

La direction régionale de la Protection Civile tunisienne a appelé les citoyens à emprunter la route de Chamtou, via la route régionale n°59, comme itinéraire alternatif pour leurs déplacements, tout en faisant preuve de prudence au volant et en respectant les consignes de sécurité routière.

Elle a également invité les citoyens à suivre de près l'évolution de la situation météorologique et à contacter les autorités locales en cas de besoin.