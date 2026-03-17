Tunisie: Baril de Brent - Baisse des prix malgré les tensions dans le détroit d'Hormuz

Les prix du pétrole ont chuté lundi d'environ trois pour cent après que des navires ont traversé le détroit d'Hormuz, et ce, malgré le refus de certains alliés des États-Unis d'accepter l'appel de leur président pour aider à sécuriser le passage, ainsi que la proposition du directeur de l'Agence internationale de l'énergie de puiser davantage dans les réserves de pétrole afin de contenir la hausse des coûts résultant de la guerre iranienne.

Les contrats à terme sur le Brent ont clôturé en baisse de 2,39 dollars, soit 2,8 %, à 100,21 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate (WTI) américain a reculé de 5,21 dollars, soit 5,3 %, à 93,50 dollars le baril.

Selon des analystes, le prix du pétrole américain a baissé en dessous de celui du Brent pour plusieurs raisons, notamment l'augmentation de la production américaine de pétrole brut à des niveaux records, soutenue par les importations en provenance du Venezuela et le prélèvement anticipé sur la réserve stratégique pétrolière américaine. De plus, des opérateurs ont vendu des contrats à terme sur le WTI pour le mois d'avril avant leur échéance à la Bourse de New York, le 20 mars.

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Le Brent avait atteint vendredi à la clôture son plus haut niveau depuis août 2022, tandis que le WTI avait atteint son plus haut niveau depuis juillet 2022. Ainsi, les deux types de brut ont augmenté de plus de 40 % depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran le 28 février.

Le président américain Donald Trump a renouvelé son appel aux pays pour aider à sécuriser le détroit d'Hormuz, critiquant le manque d'enthousiasme de certains États à fournir leur assistance.

Lundi, Kaya Kallas, responsable de la politique étrangère au sein de l'Union européenne, a indiqué que les ministres des Affaires étrangères du bloc « ne souhaitent pas » actuellement élargir le mandat de la mission navale européenne « Espides » au Moyen-Orient pour inclure le détroit.