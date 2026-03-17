Tunisie: Championnats du monde en salle (du 20 au 22 mars) - Des prémices positives

Plus que cinq jours avant le début des Championnats du monde d'athlétisme en salle, à Kol̸oj Pomorskie (Pologne), qui se dérouleront du 20 au 22 mars.

Pour un certain nombre d'athlètes tunisiens, la saison indoor 2026 a été positive. Plusieurs d'entre eux se sont illustrés en salle, préparant les échéances internationales. Ahmed Jaziri (3.000 m), Nourhan Hermi (saut en longueur), Islam Kthiri (60 m haies/ longueur), ainsi que Marwa Bouzayani et Mohamed Amine Jhinaoui figurent parmi les engagés et performants, notamment lors de meetings en Europe et des compétitions universitaires.

Ahmed Jaziri : A débuté sa saison avec une 9e place au 3.000 m (7'42,70) lors du John Thomas Terrier Classic. Nourhan Hermi : A remporté le saut en longueur au Challenge mondial de Gand (5,86 m), et s'est classée 6e à Paris (5,57 m). Islam Kthiri : Spécialiste des épreuves combinées, a établi de nouveaux records en 60 m haies (9,35 s) et poids (11,37 m) à Gand, et s'est classé 4e en longueur à Paris (5,60 m).

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Marwa Bouzayani : A signé un record personnel sur 5.000 m en début de saison. Ikram Derai (3.000 m) et Ines Mrabet (3.000 m) se sont illustrées, elles, en salle au niveau universitaire. Ces athlètes sont des éléments clés de la sélection tuni- sienne pour les compétitions mondiales de l'année 2026, leur préparation est soutenue et les tests entrepris ont donné de bonnes performances. Des performances qui prouvent que les prévisions seront sans doute confirmées en compétitions officielles.