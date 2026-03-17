Tunisie: Nabeul/Vente-expo de l'Union nationale de la femme tunisienne - Les artisanes capbonnaises à l'honneur

Sous la tente plantée juste en face du siège du gouvernorat de Nabeul, plusieurs professionnelles de l'artisanat se sont distinguées par leur créativité ainsi que leur sens de valorisation et de recyclage de matières.

La délégation régionale de l'Union nationale de la femme tunisienne (Unft-Nabeul) a organisé, du 5 au 12 mars, sur la promenade de l'avenue Habib- Bourguiba, une vente-expo mettant en exergue le savoir-faire local de 22 artisanes capbonnaises (Dar Chaâben el-Fehri, Korba, Nabeul, Maâmoura, etc.).

« Cet événement combinant l'exposition artisanale à la possibilité d'acheter des oeuvres s'inscrit dans le cadre de nos activités pour animer les soirées ramadanesques. Au total, 22 artisanes de Nabeul et des faubourgs ont confirmé leur participation à cette action visant à valoriser le patrimoine culturel immatériel local », souligne la déléguée régionale de l'Union nationale de la femme tunisienne (Unft-Nabeul), Mme Fozdka Mhir.

D'anciennes couvertures transformées en « kachabia »

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Sous la tente plantée juste en face du siège du gouvernorat de Nabeul, plusieurs artisanes se sont distinguées par leur créativité ainsi que leur sens de valorisation et de recyclage de matières. C'est le cas de Mme Latifa Ben Jannat avec ses kachabias blanches (un vêtement hivernal typiquement berbère comportant une capuche et se différenciant du burnous par la présence de manches et d'une fermeture-Ndlr) dont le tissu n'est autre que celui d'anciennes couvertures traditionnelles.

Voilà de quoi redonner une nouvelle vie à des couvertures chauffantes, génialement abandonnées dans les greniers ! « Avec le réchauffement climatique sous nos cieux et la hausse des températures, nos hivers sont devenus plus doux. Et les vieilles couvertures traditionnelles tissées à partir de laine de mouton de nos anciens ne sont plus utilisées par la nouvelle génération. Alors, l'idée m'est venue de récupérer ses couvertures et les convertir en des kachabias pour hommes et femmes », fait savoir Mme Ben Jannet (Dar Chaâben el-Fehri).

« En tant qu'artisane spécialisée en broderie traditionnelle, j'ai apporté une touche glamour pour celles destinées à la gent féminine en intégrant le cannetille (fil d'or en spirale), les fils d'argent et des techniques de broderie délicate dorée. Et je ne m'attendais pas à ce que mes créations puissent avoir un tel succès auprès des jeunes », ajoute-t-elle. À côté de Latifa, le stand de Mme Naouel Ladhib (Nabeul) nous interpelle par ses pochettes et surtout ses couffins de smar (jonc séché) stylisés.

« Cela fait cinq ans que j'ai fait de ma passion mon métier. Entre éventails pour mariées, couffins de plage revisités, pochettes ou sacs pour jeunes filles et les accessoires de la gent féminine; mes créations se sont adaptées au goût du jour tout en intégrant la matière première de la broderie étoile dorée et des confettis suivant des schémas reproduisant les emblème de la Cité des Potiers, notamment le piment (symbole de l'harissa). », déclare Mme Ladhib, « Ce genre d'initiatives nous permet de mettre en valeur nos produits.

C'est une belle vitrine qui apporte un complément à la vente en ligne et à nos participations aux différents salons et foires », renchérit-elle.

Entre modernité et tradition

Les bijoux avec du corail et des perles ainsi que les accessoires féminins à base de cuivre et d'ambre étaient également au rendez-vous sous la tente de l'UNFT, à l'instar des belles créations de Mme Souhir El Hjaiej (Korba) et de Mme Souad Ben Mekki (Nabeul). « Mes accessoires et bijoux allient des motifs modernes et traditionnels. On essaie de séduire la nouvelle génération sans renier notre identité et le charme de notre patrimoine artisanal », insiste Mme El Hjaiej. Un avis que partage aussi Mme Ben Mekki.

« Plusieurs ignorent que la Tunisie est le seul pays dont les artisans ont su incorporer la pâte d'ambre dans les accessoires décoratifs et dans les bijoux. D'ailleurs, outre l'ambre, j'utilise essentiellement le cuivre dans mes créations car selon plusieurs études scientifiques, cette matière joue un rôle majeur dans la santé immunitaire, antioxydante et structurelle.

Elle agit comme un antioxydant naturel, renforce le système immunitaire, favorise la souplesse de la peau et aide à réduire la fatigue et le stress », précise-t-elle. « Porter des bijoux et des accessoires en cuivre, surtout des bracelets, est traditionnellement réputé pour soulager les douleurs articulaires (arthrose, arthrite) grâce à ses propriétés anti-inflammatoires », rajoute Mme Ben Mekki. Enfin, les fiasques et les bouteilles d'eau de fleur d'oranger -- c'est la saison ! --, ainsi que les produits de terroir et les denrées alimentaire : Ramadan oblige !