Tunisie: Confirmation de l'approche sociale présidentielle - Pour un logement accessible à tous les revenus des Tunisiens

Dans le cadre de la politique sociale, confirmée ces derniers temps comme étant un pilier de l'approche prônée par le Président de la République dans son projet en faveur du peuple tunisien, l'accent est mis régulièrement sur le fait que tous les citoyens ont le droit de bénéficier d'une répartition juste et équitable des dividendes de la croissance socioéconomique.

Or, parmi ces points que tout Tunisien espère voir se réaliser, on cite la capacité de disposer de son chez-soi dans la mesure où le logement constitue une des commodités essentielles pour espérer mener une vie digne et décente, ce qui explique l'insistance réitérée par le Chef de l'Etat quant à la nécessité d'encourager la politique des logements sociaux, dans le sens où il s'agit d'un moyen d'accessibilité facile et avantageuse au logement.

En effet, le Président Kaïs Saïed ne cesse, lors de ses multiples rencontres avec les membres du gouvernement, depuis quelques mois, de mettre l'accent sur l'impératif d'accélérer la mise en place des logements sociaux avec un bénéfice du principe de «location-vente» pour les familles à revenus faibles et moyens grâce à la réactivation des acteurs publics, dont notamment la Société nationale immobilière de Tunisie (Snit) et la Société de promotion des logements sociaux (Sprols).

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Plus encore, une récente initiative, dans ce sens, est venue de la part des parlementaires et qui a été déjà examinée par la commission de la planification stratégique, du développement durable, du transport et de l'aménagement du développement urbain consistant, en plus concret, en un projet de loi portant régularisation de la situation des habitants des quartiers populaires, sachant que plus de 1.400 quartiers populaires sont signalés avec une concentration de plus d'un million de personnes regroupées dans 300 mille familles.

L'initiative lancée, mais encore peu connue, est mue par le souci de parvenir à l'éradication de l'habitat anarchique et de ses conséquences néfastes, ce qui implique la régularisation de la situation foncière et juridique de ces agglomérations, sans oublier la possibilité de faire accéder les personnes qui habitent ces quartiers à la propriété des logements qu'elles occupent, des habitations édifiées auparavant sans plan urbain ou dans des lotissements aménagés de manière rudimentaire.

Toutefois, en dépit de l'idéalisme et des bienfaits éventuels du projet, il serait plus utile de se concentrer sur les annonces faites par le Chef de l'Etat qui met tout en oeuvre en vue de concrétiser un projet aux objectifs plus précis en allant en profondeur du dossier dans la mesure où le Président de la République a dressé, lors de sa dernière rencontre avec la Cheffe du gouvernement et le ministre de l'Equipement et de l'Habitat, un constat de la situation dans de nombreuses zones urbaines où le volet de l'aménagement et de la voirie souffre de certaines lacunes.

Un autre point d'intérêt mis en exergue par le Chef de l'Etat a été la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre du mécanisme de «location-vente», déjà validé dans la loi de finances 2026, destiné aux ménages à revenu faible et moyen, tout en recommandant la construction rapide de nouveaux quartiers résidentiels à travers la Snit et la Sprols, en insistant sur le respect de schémas d'aménagement urbain capables d'anticiper les besoins actuels et futurs de la population.

D'ailleurs, en révélant que des travaux sont en cours pour modifier bon nombre de textes législatifs, le Chef de l'Etat a tenu à souligner que la réforme de l'infrastructure ne saurait se limiter à des changements juridiques et autres textes législatifs, mais qu'elle exige, selon ses propres termes, une «nouvelle architecture intellectuelle», portée par une jeunesse engagée.

Ainsi, la machine pour l'émergence de logements accessibles à toutes les bourses est en marche et se trouve irréversiblement sur la voie de la concrétisation au grand bonheur de tous les citoyens où qu'ils se trouvent dans les différentes régions du pays.