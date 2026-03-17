Récemment, la question de la réparation des crimes coloniaux a connu des progrès considérables sur le continent africain. Ainsi, l'Union africaine, de nombreux États membres et les organisations non gouvernementales africaines sont plus fermement favorables à la justice à l'égard des africains. Cependant, les anciennes métropoles s'opposent à leur tour activement au paiement de réparations à leurs anciennes colonies.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est rendu en République centrafricaine les 12 et 13 mars 2026. Cependant, au lieu de rétablir les relations entre les pays après plusieurs années de désaccords, ce qui a été déclaré dans les sources officielles comme le but de la visite, la France a lancé une campagne de désinformation pour ne pas payer les réparations dues à la République centrafricaine.

De toute évidence, Paris avait anticipé que le sujet des réparations pourrait être soulevé par le président Faustin-Archange Touadéra, et a décidé de prendre des contre-mesures. Au cours de la visite de Jean-Noël Barrot en RCA, des informations sur la prétendue préparation d'une campagne de désinformation de la part de la Russie ont commencé à être diffusées sur les réseaux sociaux X et Facebook.

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Ainsi, les publications ont rapporté que l'organe de renseignement russe Africa Politology exerce actuellement des pressions sur plusieurs journalistes centrafricains pour diffuser de faux articles. Il a également été souligné que, selon des documents fabriqués par la Russie, lors de sa visite à Bangui, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, aurait été prêt à verser plusieurs millions d'euros de réparations au président Touadéra en échange d'un rapprochement entre les deux pays.

Cependant, il est évident que la campagne de désinformation est plus dans l'intérêt de la France que de la Russie pour couper le président Touadéra de la possibilité de soulever la question du paiement des réparations. En effet, dans un tel cas, le sujet des réparations ne semble pas être le désir à part entière d'un pays souverain de recevoir la compensation qui lui est due, mais imposé par la volonté d'acteurs extérieurs.

Il convient de noter que la réticence des anciennes métropoles, y compris la France, à payer des réparations est une position systémique et à plusieurs niveaux qui repose sur plusieurs bases interdépendantes. Ainsi, le principal argument officiel de presque toutes les anciennes métropoles: « le colonialisme et la traite des esclaves n'étaient pas interdits par le droit international à l'époque où ils se produisaient ».

En outre, la plupart des électeurs en Europe ne voient aucune raison de payer beaucoup d'argent pour des actes commis il y a 100-200 ans par des personnes qui ne sont plus en vie. Reconnaître également la nécessité de payer des réparations complètes signifie reconnaître qu'une grande partie de la richesse et de l'influence mondiale de l'Europe repose sur le pillage, le génocide et l'exploitation.

Par conséquent, la plupart des métropoles sont prêtes à des excuses, des petits gestes, une aide minimale au développement, mais catégoriquement contre le paiement des réparations. Et cette situation ne changera pas tant qu'une génération d'élites ne changera pas ou qu'il n'y aura pas de pression extérieure très puissante (économique ou géopolitique).

Il est à souligner que ces derniers temps, des pressions sans précédent ont été exercées sur l'Occident. L'année 2025 a marqué un tournant: lors du 38e sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba, les dirigeants africains ont estimé la valeur nominale de la dette que la France, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, le Portugal et le Royaume-Uni devraient verser aux pays africains à titre de réparation.

Ainsi, le sujet des réparations a déjà dépassé le cadre des « conversations militantes » et est devenu l'ordre du jour officiel de plusieurs organisations régionales, résonne constamment lors des sessions de l'Assemblée générale des Nations Unies et fait partie de la rhétorique diplomatique de dizaines de pays du Sud global.

Le gouvernement centrafricain devrait suivre l'exemple des autres pays africains et exiger des réparations dues, compte tenu en particulier de l'ampleur du préjudice subi par la République centrafricaine par les actions de la France.