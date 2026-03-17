Tunisie: Le Japon finance un projet photovoltaïque de 130 MW à Gabès

Un projet photovoltaïque d'une capacité de 130 MW à Gabès a été sélectionné en février 2026 pour bénéficier d'une subvention accordée par le gouvernement japonais dans le cadre du mécanisme d'échange de crédits carbone, a annoncé lundi l'ambassade du Japon en Tunisie.

Ce mécanisme vise à encourager le lancement de projets contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, en offrant un soutien financier pouvant atteindre 2 milliards de yens japonais, soit environ 37 millions de dinars tunisiens.

Le gouvernement japonais a lancé ce dispositif, également connu sous le nom de « mécanisme de crédit conjoint », qui repose sur la coopération entre le Japon et les pays partenaires pour financer des technologies à faible émission de carbone.

Les réductions d'émissions générées par les projets soutenus sont ensuite converties en crédits carbone, qui sont partagés entre le Japon et le pays hôte.

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Ce système s'inscrit dans le cadre des efforts internationaux de lutte contre le changement climatique et de mise en œuvre des objectifs de l'Accord de Paris. Le projet de Gabès sera réalisé par la société japonaise Marubeni Corporation, en partenariat avec une institution française.

Il s'agit du quatrième projet lancé en Tunisie dans le cadre de ce mécanisme d'échange de crédits carbone. Deux autres projets photovoltaïques ont été réalisés à Sidi Bouzid et un troisième à Tozeur, selon la même source.

Ces initiatives contribuent de manière significative à renforcer la capacité de production d'énergies renouvelables en Tunisie, à soutenir la transition énergétique nationale et à encourager le développement durable.

L'ambassade du Japon en Tunisie a rappelé que le Japon est un partenaire historique de la Tunisie dans le développement du secteur énergétique, comme en témoignent les centrales électriques de Rades, réalisées par des entreprises japonaises.