Tunisie: Vents violents - Suspension temporaire du trafic des bacs de Djerba

16 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Abir Chemli

La circulation des bacs de Djerba reliant la zone d'Ajim au gouvernorat de Médenine a été temporairement suspendue ce lundi soir, en raison de vents violents soufflant sur la région.

Une source de la direction des bacs a confirmé sur les ondes de radio Diwan FM, que la reprise des traversées et le retour au trafic normal restent tributaires de l'amélioration des conditions météorologiques.

Les voyageurs se rendant sur l'île de Djerba ou la quittant peuvent emprunter la route de la Chaussée Romaine (El Kantara) comme itinéraire de substitution en attendant la stabilisation de la météo, précise la même source.

Les usagers de cet axe routier sont appelés à faire preuve d'une extrême vigilance au volant, compte tenu des travaux d'extension qui y sont actuellement en cours

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.