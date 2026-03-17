Tunisie: Vents violents - Suspension temporaire du trafic des bacs de Djerba

La circulation des bacs de Djerba reliant la zone d'Ajim au gouvernorat de Médenine a été temporairement suspendue ce lundi soir, en raison de vents violents soufflant sur la région.

Une source de la direction des bacs a confirmé sur les ondes de radio Diwan FM, que la reprise des traversées et le retour au trafic normal restent tributaires de l'amélioration des conditions météorologiques.

Les voyageurs se rendant sur l'île de Djerba ou la quittant peuvent emprunter la route de la Chaussée Romaine (El Kantara) comme itinéraire de substitution en attendant la stabilisation de la météo, précise la même source.

Les usagers de cet axe routier sont appelés à faire preuve d'une extrême vigilance au volant, compte tenu des travaux d'extension qui y sont actuellement en cours