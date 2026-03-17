Tunisie: Mardi et mercredi - 127 bureaux de poste assurent une séance de travail nocturne

La Poste Tunisienne a annoncé l'ouverture exceptionnelle de 127 bureaux de poste afin d'assurer une séance de travail nocturne les mardi et mercredi 17 et 18 mars 2026, de 20h15 à 23h00.

Cette mesure vise à permettre aux citoyens d'accomplir leurs démarches et de faciliter leurs transactions financières et postales durant la dernière semaine du mois de Ramadan, une période marquée par une forte affluence.

Elle intervient également à l'occasion du versement des pensions de retraite relevant des caisses sociales, dont la date de paiement a été avancée aux 17 et 18 mars, au lieu des échéances initialement prévues.

Pour consulter la liste des bureaux de poste qui assureront ces horaires nocturnes, les citoyens sont invités à visiter le site officiel de la Poste Tunisienne.