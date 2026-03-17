Maroc: BAM optera-t-elle pour le statu quo ou un ajustement du taux directeur ?

Investisseurs et institutions financières scrutent la décision de la Banque centrale

Le premier Conseil de l'année de Bank Al Maghrib (BAM), qui se tient aujourd'hui, maintiendra-t-il son taux directeur in changé ou la Banque centrale décidera-t-elle de l'ajuster ? Dans un contexte marqué par l'escalade du conflit au Moyen-Orient, la question d'un éventuel impact sur la décision de l'institution monétaire alimente également les analyses.

Si ces questions préoccupent de nombreux experts et investisseurs, le consensus semble toutefois pencher en faveur d'une stabilité du taux directeur, selon Attijari Global Research (AGR) et BMCE Capital Global Research (BCGR).

En effet, pour les investisseurs financiers interrogés par AGR, cette session devrait se traduire par une stabilité du taux directeur de Bank Al-Maghrib. Un avis partagé par BCGR, qui pré voit également son maintien à son niveau actuel.

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Selon AGR, les résultats de son enquête du mois de mars auprès de 35 investisseurs considérés parmi les plus influents du marché fi nancier marocain, font ressortir un consensus quasi-unanime de ces derniers en faveur d'une stabilité du taux directeur de Bank Al-Maghrib.

Dans sa récente publication « Research Report-Strategy », la filiale du groupe Attijariwafa bank dédiée à l'analyse et à la recherche sur les marchés financiers africains note que la probabilité d'un statu quo du TD est de 99% contre seulement 1% pour une hausse de 25 points de base (pbs), rap porte la MAP ajoutant que la probabilité d'un abaisse ment du taux directeur est nulle.

Par catégorie d'investis seurs, les institutionnels lo caux et les acteurs de référence sont unanimes en faveur d'un maintien du TD inchangé.

De son côté, BKGR s'at tend à ce que le Conseil de BAM maintienne inchangé le taux directeur. Dans son récent « Flash Strategy », le bureau de recherche panafricain spécialisé en analyse fi nancière (sell-side) de BMCE Capital estime que « la prudence apparaît comme la voie la plus raisonnable », dans un cadre macroéconomique mêlant apaisement sur le plan interne et volatilité à l'extérieur.

Cité par la MAP, BKGR explique que la Banque centrale « devrait donc opter pour un statu quo sur le taux directeur, le temps de laisser les signaux économiques se stabiliser et d'éviter tout mouvement prématuré dans un environnement mondial aussi instable ».

Pour rappel, à l'issue de sa dernière réunion trimestrielle de l'année 2025, tenue le 16 décembre dernier, le Conseil de Bank Al-Maghrib avait jugé approprié le ni veau d'alors du taux directeur et avait ainsi décidé de le maintenir inchangé à 2,25%.

Cette décision avait été prise après examen de l'évolution de la conjoncture économique et des projections macroéconomiques à moyen terme de Bank Al-Maghrib d'alors.

Lors de cette session, le Conseil avait relevé la per formance remarquable des activités non agricoles ainsi que les signes de reprise sur le marché du travail. Pour ce qui est de l'infla tion, BAM prévoyait qu'elle « continue d'évoluer à des niveaux bas, ressortant à 0,8% en moyenne sur les dix premiers mois de 2025, sous l'effet notamment de l'amé lioration de l'offre de cer tains produits alimentaires, en particulier l'huile d'olive, et de la baisse des prix des carburants et lubrifiants ».

Selon les projections de l'institution, elle devrait s'accélérer graduellement pour converger vers des ni veaux en ligne avec l'objectif de stabilité des prix. Ainsi, elle s'établirait à 1,3% en 2026, puis à 1,9% en 2027, tandis que sa composante sous-jacente ressortirait à 0,7% cette année avant de s'accélérer à 1,9% en 2027.

Il est à rappeler égale ment qu'au regard du ni veau d'incertitude encore élevé, observé au terme de l'année écoulée, en lien notamment avec la persistance des tensions géoéconomiques sur le plan international et les conditions climatiques au niveau in terne, le Conseil s'était en gagé à « continuer de suivre de près l'évolution de la conjoncture et de fonder ses décisions, réunion par réunion, sur la base des don nées les plus actualisées ».