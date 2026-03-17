Togo: La commission d'enquête sur les disparitions inquiétantes présente le résultat de ses recherches

Au Togo, les autorités ont enquêté, ces dernières semaines, sur des cas de disparitions inquiétantes notamment de jeunes. Des cas signalés sur les réseaux sociaux, selon le pouvoir togolais, qui a mis en place une commission spéciale pour faire la lumière sur ces affaires. Les résultats des investigations ont été présentés la semaine dernière en Conseil des ministres, puis devant la presse par quatre membres du gouvernement.

Vive émotion, sur les réseaux sociaux togolais, ces dernières semaines. Des cas de disparitions inquiétantes, notamment de jeunes, sont relayés, photos à l'appui, nom et circonstances. Fin janvier 2026, les autorités togolaises se saisissent de la question, avec la mise en place d'une commission d'enquête, d'un numéro vert, le 1014, pour signaler les situations suspectes.

Au total, 102 cas

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Selon les ministres qui ont fait un point d'étape, aucun élément ne permet - à ce stade - d'établir l'existence d'un réseau criminel structuré d'enlèvements. Au total, 102 cas ont été signalés, la plupart dans le grand Lomé. Sur cette centaine de cas, 86 personnes ont été retrouvées, dont 63 mineurs. Selon les autorités, la plupart des affaires sont liées à des fugues ou des départs volontaires. Un cas d'enlèvement présumé fait toutefois l'objet d'investigations approfondies. Et seize personnes sont toujours recherchées.

Usage responsable des réseaux sociaux

Plusieurs organisations togolaises de défense des droits humains que nous avons contactées affirment ne pas avoir été saisies récemment sur ce genre de cas. Tout en appelant à un usage responsable des réseaux sociaux, le gouvernement du Togo détaille les mesures prises : base nationale des personnes disparues, renforcement des patrouilles et du contrôle des flux migratoires, ainsi qu'une sensibilisation aux dangers des promesses de gains faciles.