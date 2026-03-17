Tunisie: Vient de paraître - Aux édition Alif, civilisation couscous, quand le grain se met à table !

C'est au tour du couscous de se mettre à table...sans aucun doute, il éveillera votre curiosité : préparez-vous à découvrir d'où vient son nom, ses origines, la naissance magique d'un grain de couscous de la main des femmes, la chimie surprenante du couscous lors de la cuisson, l'histoire de son tour du monde...et bien d'autres anecdotes étonnantes...

Décidément j'ai toujours aimé les éditions Alif. Quand les autres parlaient de recettes, de traditions culinaires, de patrimoine gastronomique, Viviane Bettaieb-who else ? parle carrément de civilisation, et nous propulse tout de suite sur un tout autre registre.

Dans la délicieuse collection « saveurs et savoir-faire », collection coéditée avec l'agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle, et qui se propose de mieux faire connaître les inscriptions tunisiennes à l'Unesco, vient de paraître « civilisation couscous ».

Dans « civilisation couscous », c'est au tour du couscous de se mettre à table… sans aucun doute, il éveillera votre curiosité : préparez-vous à découvrir d'où vient son nom, ses origines, la naissance magique d'un grain de couscous de la main des femmes, la chimie surprenante du couscous lors de la cuisson, l'histoire de son tour du monde...et bien d'autres anecdotes étonnantes…

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Dans ce livre, le couscous vous parle en mots, mais aussi en photos avant que vous ne passiez à table. En fait, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais le soupçonner.

Récits, savoir-faire et images dévoilent un patrimoine vivant fait de gestes transmis, de mémoire collective et de convivialité et puis, bien sûr, les clés essentielles pour réussir ce plat ainsi qu'une batterie de recettes typiquement tunisiennes.

Dans cette collection qui rend hommage à un patrimoine inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, ont déjà paru trois titres : la harissa tunisienne, les potières de Sejnane, et Kerkenna et la charfiya.