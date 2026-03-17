Sénégal: Conflit au Moyen-Orient - Le Port de Dakar épargné

Le Port autonome de Dakar n'est pas directement touché par les impacts du conflit au Moyen-Orient. Dans un communiqué publié lundi, la celle de communication relève que le Port ne se trouve pas sur les axes majeurs empruntés par les très grands porte-conteneurs.

Alors que la guerre au Moyen-Orient perturbe les grandes routes maritimes mondiales, le Port Autonome de Dakar (PAD) tient à rassurer l'ensemble de ses partenaires et usagers à ce jour, l'impact direct du conflit sur ses activités reste limité.

La fermeture ou la menace pesant sur des passages stratégiques comme le canal de Suez, le détroit d'Ormuz ou Bab el-Mandeb qui concentrent à eux seuls près de 20 % du trafic maritime international commence à provoquer des effets en cascade sur l'économie maritime mondiale.

Il s'agit de la hausse des primes d'assurance, allongement des trajets, augmentation des coûts d'exploitation : les compagnies maritimes adaptent leurs stratégies, et les ports du monde entier en ressentent les répercussions.

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« Le Port de Dakar, à l'instar de la majorité des ports africains, ne se trouve pas sur les axes majeurs empruntés par les très grands porte-conteneurs. L'Afrique ne représente en effet que moins de 5% du trafic maritime mondial », indique le communiqué.

Les navires qui relient l'Asie à l'Europe ou aux Amériques passent généralement, rappelle le texte par Suez ou Ormuz. Aujourd'hui, pour éviter ces zones à risque, ils sont contraints de contourner l'Afrique par le Cap de Bonne-Espérance, rallongeant leurs trajets de dix à quinze jours.

Ce détour entraine naturellement une hausse des coûts d'exploitation, qui se répercute sur les taux de fret et, dans une moindre mesure, sur les prestations portuaires.

Des conséquences indirectes mais réelles

« Même si Dakar n'accueille pas encore les méga-porte-conteneurs, le trafic y est tout de même concerné. Les marchandises à destination de l'Afrique de l'Ouest transitent souvent par des ports de transbordement comme Lomé ou Abidjan, avant d'être acheminées par navettes (feedering) vers Dakar », renseigne le document.

Ce sont ces maillons qui subissent les premières tensions : allongement des délais, surtaxes de guerre appliquées par les armateurs, fluctuations des prix du pétrole ou du dollar.

« Concrètement, un conteneur qui coûtait 1 500 dollars peut désormais en atteindre 2 000, en raison de ces seuls facteurs externes », lit-on dans le texte.

Une image préservée, une organisation renforcée

D'après les autorités portuaires, le conflit au Moyen-Orient « n'entache en rien » la réputation du Port de Dakar. La qualité des services rendus, la fiabilité des opérations et la sécurité des installations demeurent intactes.

« Consciente des défis conjoncturels, la direction du PAD a d'ores et déjà pris des mesures pour garantir : la continuité des activités portuaires ; la fluidité des opérations ; le respect des engagements contractuels et institutionnels », poursuit le document.

Le Port Autonome de Dakar réaffirme ainsi sa résilience et sa capacité à maintenir un service de qualité, dans un environnement international incertain.