Afrique: Espérance vs Ahly - Le carton rouge dissuasif d'Issa Sy fait le tour de la toile

Il arbitre les grands matches et figure parmi les treize (13) arbitres africains présélectionnés pour la prochaine Coupe du monde aux Amériques. Mais c'est un geste inattendu, en marge de ses qualités techniques, qui a fait parler de lui depuis hier.

Lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions africaine entre l'Espérance de Tunis et Al Ahly (1-0), l'arbitre international sénégalais Issa Sy a créé la surprise au coup de sifflet final. Alors que la tension était encore palpable sur la pelouse au coup de sifflet final, il a sorti son carton rouge, le tenant fermement dans la main, le regard droit fixé sur les joueurs qui s'approchaient. Une arme de dissuasion qui a fait mouche.

L'effet a été immédiat. Ceux qui s'avançaient vers lui ont tous rebroussé chemin. Aucune contestation, aucun débordement, aucune altercation. Le geste a suscité des réactions contrastées. Certains observateurs l'ont jugé excessif, d'autres y ont vu la marque d'un homme qui sait gérer les situations à risque avec sang-froid et autorité. Au final, sans expulser un seul joueur, Issa Sy a obtenu ce que beaucoup d'arbitres peinent à imposer en fin de match: le calme et le respect.