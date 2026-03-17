Sénégal: Football sénégalais - Souleymane Diallo prend les commandes de la Direction technique nationale

Le football sénégalais a un nouveau chef d'orchestre pour sa formation. Réuni ce lundi en Comité exécutif, la Fédération Sénégalaise de Football a officiellement désigné Souleymane Diallo au poste de Directeur Technique National, mettant fin à plusieurs semaines de spéculations.

Le technicien, actuellement aux commandes de l'ASC Jaraaf, succède à Mayacine Mar, véritable monument de la DTN qui aura tenu les rênes de la structure pendant plus d'une décennie.

Un choix qui vient de l'intérieur

Dans les coulisses, on murmure que le vétéran Mayacine Mar, aurait même soufflé le nom de Souleymane Diallo aux nouvelles têtes pensantes de la fédération avant de passer la main. Un détail qui en dit long sur la confiance que le milieu du football sénégalais accorde à Souleymane Diallo. Pourtant, la concurrence était loin d'être anodine. Cinq candidats étaient en lice, dont l'ancien Lion et ex-sélectionneur national Amara Traoré, longtemps présenté comme le favori, Serigne Saliou Dia, auréolé de son titre de champion d'Afrique U17 en 2023 , ainsi que Salam Lam et Bassouaré Diaby, deux références reconnues dans le domaine de la formation. Au final, c'est bien Diallo qui a fait l'unanimité au sein du Comex.

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Un palmarès continental pour légitimer le choix

La nomination de Souleymane Diallo ne doit rien au hasard. L'homme connaît les rouages de la DTN et a déjà prouvé sa valeur sur la scène africaine en menant la sélection locale à la troisième place du Championnat d'Afrique des Nations, compétition réservée aux joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux. Une performance qui avait marqué les esprits et assis sa crédibilité dans le landerneau footballistique sénégalais.

Sa mission à la tête de la Direction technique nationale sera d'orienter et de structurer la politique de formation du football sénégalais, des catégories de base jusqu'aux sélections nationales. Un chantier colossal, mais un défi à la mesure de l'homme.

Le Jaraaf devra trouver un coach

Sa nomination signe logiquement la fin de son aventure sur le banc de l'ASC Jaraaf, qu'il devra quitter pour embrasser pleinement ses nouvelles fonctions. Le club dakarois, actuellement neuvième au classement avec 22 points, traverse une saison poussive et devra rapidement trouver un remplaçant pour redresser la barre. C'est précisément sur ce point que ses détracteurs appuient leur argumentation. Au niveau local, le bilan de Souleymane Diallo en tant qu'entraîneur laisse en effet à désirer. À la tête du Jaraaf, ses résultats cette saison sont plus que mitigés et n'ont pas franchement convaincu.

Par contre sur le plan académique et technique, le profil de Souleymane Diallo force le respect. Titulaire du diplôme d'entraîneur UEFA A obtenu à l'université de Leipzig en Allemagne en 2013, le technicien a également poursuivi un parcours universitaire exigeant. En 2023, il effectuait un voyage d'études à la faculté des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives de l'université de Bordeaux dans le cadre de sa thèse en psychosociologie. Une démarche couronnée de succès puisque le natif de Ziguinchor peut désormais faire précéder son nom du titre de Docteur - une distinction rare dans le monde du football sénégalais.

Quant à Mayacine Mar, il ne disparaît pas totalement du paysage. L'ancien DTN a été reconduit dans un rôle de conseiller auprès du président de la FSF, Abdoulaye Fall, une façon élégante de capitaliser sur son expérience tout en passant le flambeau.