Tunisie: Expatriés

Montassar Talbi, tombeur de Lens

Face au Racing Club de Lens, dauphin de la Ligue 1, le capitaine des Merlus Montassar Talbi n'a pas fait dans la dentelle et se retrouve désormais sous les radars de l'AS Roma.

Voilà une sortie intraitable pour l'inamovible défenseur central Talbi qui a annihilé les offensives lensoises pour permettre à Lorient de sceller sa victoire 2-1. Seul bémol, un carton jaune à la 53e minute de jeu pour faute. Talbi a été le 3e meilleur joueur de son équipe. Aussi, l'international tunisien Montassar Talbi suscite l'intérêt du club italien de l'AS Roma. Certains journaux romains ont confirmé que des dirigeants du club ont assisté à son match face à Lens.

Sliti prend sa retraite internationale

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Naim Sliti, désormais ancien maître à jouer du Team Tunisie avec 84 sélections, 15 buts et 11 passes décisives, a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale, à 3 mois de la Coupe du monde. Le virevoltant ailier de Shamal SC au Qatar va se concentrer sur ses performances en club qui bataille pour le titre de champion du Qatar avec Al Sadd, et ce, même s'il n'a plus joué depuis un mois et demi pour cause de blessure ...

Skhiri, victorieux

La sentinelle de l'Eintracht Francfort, Elyes Skhiri, a permis par son entrée à la 80e aux Aigles de consolider leur court succès face à Heidenheim 1-0. Réduits à 10 depuis la 73e, les Aigles ont souffert pour maintenir le résultat, mais Skhiri qui a réussi l'ensemble de ses 8 passes durant ce laps de temps n'a pas démérité.

Hannibal Mejbri accroché

Burnley et son milieu Hannibal Mejbri n'ont pu s'imposer face à Bourne- mouth, concédant un nul vierge. Le play-maker qui a disputé tout le match a récolté un carton jaune pour faute à un 1/4 d'heure de la fin du match.

Ben Slimane discret

Lors de la 38e journée du EFL Championship, Norwich City s'est imposé 2-0 face à Preston. Tout comme lors du succès 3 jours avant, face à Sheffield United 2-1, le milieu international tunisien des Canaris, Anis Ben Slimane, a débuté la rencontre et est resté sur le terrain jusqu'à la 62e minute avant d'être remplacé.

Auteur d'une prestation jugée moyenne, il n'a pas été décisif comme souvent. Il a en plus écopé d'un carton jaune à la 13e minute. Durant son temps de jeu, Ben Slimane a touché le ballon à 32 reprises et réussi un dribble, mais sans décocher aucun tir. Il a réussi 19 de ses 26 passes, soit un taux de réussite de 73%, avec 60% de précision dans le camp adverse et une meilleure réussite dans sa moitié de terrain. Dans les duels, il a remporté un duel au sol ainsi qu'un duel aérien sur trois, illustrant une nouvelle rencontre globalement discrète malgré la victoire de son équipe. Le point favorable est que le club est remonté à la 12e à 9 points du premier barragiste, Wrexham.

Letaief vainqueur

Lors de la 26e journée de Bundesliga 2, Greuther Fürth s'est imposé 2-0 face à Elversberg. Seyfallah Letaief a été titularisé et a disputé pratiquement toute la rencontre, quittant le terrain lors du temps additionnel, à la 92e minute, après une prestation jugée solide. Durant son temps de jeu, l'ailier des Aigles de Carthage s'est montré actif avec 43 ballons touchés et une bonne qualité technique, affichant un taux de réussite de passes de 88% (22 réussies sur 25).

Il s'est également distingué par sa précision dans le camp adverse avec 89 % de passes réussies (16 sur 18), contre 86% dans sa propre moitié de terrain (6 sur 7). Offensivement, Letaief a tenté deux frappes, toutes contrées, et a réussi une seule de ses quatre tentatives de dribbles. Il a par ailleurs récupéré trois ballons, remporté trois duels au sol sur sept, commis deux fautes et réalisé une percée balle au pied de 12,5 mètres, confirmant ainsi son implication dans le jeu et sa contribution à ce succès important. Avec 3 succès lors des 4 derniers matchs, Greuther Furth est sorti de la zone de relégation pour se hisser à la 13e place.

Bettaieb régale

Un but spectaculaire de l'attaquant d'Arges Pitesti, Adel Bettaieb, nous est parvenu du championnat roumain, et ce, contre le leader, l'Universitatea Craiova. L'équipe de Bettaieb partage la deuxième place du classement avec le Rapid Bucarest (28 points), derrière l'Universitatea, leader avec 30 points.

Sortie de Cherni sur blessure

Amine Cherni a livré une prestation convaincante lors du match nul 2-2 de Göztepe face à Alanyaspor, comptant pour la 26e journée de la Süper Lig. Le Tunisien a débuté la rencontre et a joué jusqu'à la 86e minute avant d'être remplacé après une blessure que l'on espère sans gravité. Il a fait preuve d'une grande énergie tout au long du match. Durant son temps de jeu, Cherni a créé deux occasions de but pour ses coéqui- piers et a démontré une bonne précision de passes avec un taux de réussite de 79%, réussissant 15 de ses 19 passes. Sa précision était de 71 % dans le camp adverse et de 100 % dans le sien. Il a touché le ballon 44 fois et a réalisé plusieurs actions défensives importantes, dont cinq tacles, deux interceptions et trois récupérations de balle. Il a également excellé dans les duels aériens (2 sur 2) et a remporté la moitié des duels au sol auxquels il a participé, sa plus longue course avec le ballon atteignant 29,2 mètres, confirmant une fois de plus sa capacité à contribuer défensivement et offensivement au jeu des siens.

Rekik surclasse Mura

En Slovénie, le défenseur du NK Maribor Branik et dauphin de Celje, Omar Rekik, a disposé de Mura 3-0. Ayant disputé la 21e rencontre cette saison sur les 25 disputés par Maribor, Rekik a tout de même récolté un avertissement juste avant la pause, à la 41e.

Nul positif pour Jaziri

L'attaquant d'Ezzamalek et ex-Clubiste Seifeddine Jaziri a disputé le quart de finale aller de la coupe de la CAF face à Otoho du Congo et a ramené avec les siens le nul 1-1 qui lui ouvre les portes de la qualifica- tion en demi-finales de l'épreuve continentale. Jaziri a été remplacé à la 62e après un match moyen avec un seul tir hors cadre et une position de hors jeu signalée.

Bilel Ifa libre de droit

L'ex-Clubiste Bilel Ifa (36 ans) a résilié son contrat il y a un mois avec l'Olympic Zawyia libyen et se retrouve libre sur le marché des joueurs. La fin de carrière pour cet ancien capé de l'équipe nationale avec 39 sélections semble imminente…