Congo-Kinshasa: Est du pays - Échanges de tirs à Mugunga, des hommes armés tués et arrêtés, selon l'AFC/M23

Incursions d'hommes armés et tirs nourris dans la nuit de dimanche à lundi à Mugunga, dans la commune de Karisimbi, à l'ouest de Goma. Des hommes armés ont attaqué. Les échanges de tirs avec des éléments AFC-M23 ont fait plusieurs morts.

Des coups de feu dans la nuit. Des tirs d'armes lourdes et légères entre 23 heures et 1 heure du matin, selon les habitants. Ces échanges ont fait entre 5 et 13 morts du côté de ces hommes armés à l'origine de l'incursion, et 3 à 5 personnes ont été arrêtées, selon des sources locales, dont celles de l'AFC/M23.

Qui étaient-ils ? Certains portaient des treillis, d'autres étaient en civil, mais tous étaient armés. Plusieurs questions restent posées à ce stade. D'où venaient-ils ? Et pourquoi étaient-ils là ? Selon les mêmes sources, ils venaient du parc des Virunga.

Les sources de l'AFC/M23 évoquent des opérations de pillage. Ces hommes armés ont été confrontés à une patrouille de l'AFC/M23. Toujours selon ces sources, il s'agissait de Wazalendo et de combattants FDLR.

Ces événements surviennent moins d'une semaine après la mort d'une humanitaire française dans une frappe de drone, selon les éléments donnés par l'ONU.