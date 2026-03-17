Tunisie: Basket - Super Play off, CA/JSK rejoué, cet après-midi (14h00), on recommence

Après la décision de la Ftbb, l'acte 2 de la demi-finale du super play off entre le CA et la JSK a lieu cet après-midi. On est toujours à 1-0 pour la JSK après son premier succès. Le deuxième match a vu une erreur arbitrale qui a nécessité de rejouer le match. Quelque chose va changer ? C'est ouvert parce que les deux équipes se connaissent bien. En un peu plus d'une semaine, on ne doit pas s'attendre à de grands changements des deux côtés.

Le CA, armé de son armada de joueurs internationaux, essayera de retrouver la confiance et la régularité dans le rendement. Jusque-là, le CA est paru moins tranchant que d'habitude, avec une défense qui n'agit plus en force. Les Marnaoui, Abada, Hdidane, Jamel, Jaouadi et autres, sous le coup de la fatigue ou peut-être de la distraction, ne sont plus adroits dans les tirs à trois points, dans le changement de rythme, et comptent plus sur des prouesses individuelles pour s'en sortir.

Ils ont déjà gagné le second match avant de le rejouer, et cela peut les aider aujourd'hui. Du côté de la JSK, rejouer le match est une occasion pour mettre plus de pression sur l'adversaire. A 1-0, les équipiers de Chihi vont jouer avec moins de pression pour essayer de mener 2-0 et de prendre option sur la finale. Cette JSK, qui compte sur ses jeunes et sur quelques recrues, joue un basket intuitif par moments et réfléchi dans d'autres.

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C'est une équipe qui sait user des tirs à trois points et de la transition rapide de ses joueurs explosifs. Bref, c'est un match équilibré même si le public du CA peut aider son équipe et constituer un avantage pour les siens. Le résultat de ce match est capital avant les deux matches à disputer à Kairouan. Espérons que ce duel se déroule avec le moins de tension possible.