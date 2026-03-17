Tunisie: Plus d'un million de Libanais ont quitté leurs pays en deux semaines

16 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Abir Chemli

Les autorités libanaises ont annoncé, ce lundi 16 mars, avoir recensé plus d'un million de déplacés depuis le début de la guerre entre Hezbollah et l'occupation. Ces derniers ont fui l'effet des raids continus menés par l'occupation sur le Sud et l'Est du Liban ainsi que sur la banlieue sud de Beyrouth.

Dans son rapport quotidien, l'unité de gestion des risques de catastrophes relevant du gouvernement a indiqué que « le nombre total de déplacés auto-enregistrés s'élève à 1 049 328 », dont plus de 132 000 répartis dans 622 centres d'accueil.

A noter que selon un nouveau bilan publié par le ministère de la Santé, au cours de la guerre qui a éclaté il y a deux semaines, au moins 886 personnes ont été tuées au Liban dont 111 enfants. Ce bilan inclut également 38 travailleurs du secteur de la santé.

Rappelons que l'occupation sioniste et les États-Unis ont attaqué Iran en interrompant les négociations. Les deux alliés mènent des frappes aériennes contre l'Iran depuis le samedi 28 février dernier, lesquelles ont entraîné la mort du Guide suprême iranien Ali Khamenei. Depuis lors, Téhéran riposte en ciblant l'occupation et les bases militaires américaines installées dans des pays de la région avec des missiles et des drones.

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Le 2 mars courant, et en guise de solidarité avec Iran, Hezbollah a lancé plusieurs missiles depuis le Liban visant le nord des territoires occupés, en réponse à l'assassinat de Khamenei. Depuis, le Liban a été ciblé par l'entité sioniste qui a mené des raids dévastateurs sur le territoire libanais.

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