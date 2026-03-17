Sud-Soudan: ResPEct - Les femmes en situation de handicap font face aux « blessures invisibles » causées par la violence et les traumatismes

Juba — « Santé mentale - Blessures invisibles : santé mentale, violence sexiste et réalité vécue par les femmes en situation de handicap au Soudan du Sud - Agissons ! », tel est le titre de la table ronde organisée par le projet ResPEct à l'université de Juba.

Cette initiative a eu lieu à l'occasion de la récente Journée internationale des femmes. Des experts en santé mentale et des militants pour les droits des personnes handicapées se sont réunis lors de cet événement afin de discuter des défis auxquels les femmes handicapées sont confrontées en matière de santé mentale. Cette rencontre a rassemblé des représentants gouvernementaux, des partenaires de développement, des groupes de la société civile et des experts spécialisés dans la violence sexiste et l'inclusion des personnes handicapées. Les participants ont discuté des moyens de promouvoir le bien-être mental, de sensibiliser le public et de relever les défis auxquels sont confrontées les communautés vulnérables à travers le pays.

Le projet ResPEct est cofinancé par la coopération allemande au développement et l'Union européenne, et mis en oeuvre par la GIZ. Dans un communiqué publié par la presse locale, l'ambassadeur allemand au Soudan du Sud, Gregory Bledjian, a déclaré que le thème « Blessures invisibles » met en lumière les traumatismes et l'exclusion, souvent méconnus, subis par les femmes et les filles en situation de handicap. « Les femmes et les filles en situation de handicap sont confrontées à de multiples risques, notamment une exposition accrue à la violence sexuelle et de genre, ainsi qu'à des obstacles pour signaler les abus ou accéder aux soins », a déclaré M. Bledjian.

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« Lorsque le bien-être mental est compromis, en raison de conflits, de traumatismes, de stress, de difficultés économiques ou de la stigmatisation sociale, la capacité des individus à apprendre, à travailler, à participer à la vie civile et à subvenir aux besoins de leur famille s'en trouve gravement limitée », a déclaré l'ambassadeur de l'Union européenne au Soudan du Sud, Pelle Enarsson. « La santé mentale est une priorité du développement national. De nombreuses blessures sont invisibles, mais bien réelles, et nécessitent d'être reconnues, soignées et traitées. »

Selon le recensement de 2008 au Soudan du Sud, environ 5 % de la population - soit quelque 420 000 personnes - vivait avec un handicap. Des estimations plus récentes suggèrent que ce chiffre pourrait dépasser le million de personnes, soit environ 16 % de la population. Les rapports indiquent qu'environ 75 % des personnes en situation de handicap rencontrent des difficultés pour accéder aux services. Des niveaux élevés de traumatismes et de troubles de stress post-traumatique ont également été signalés, en particulier chez les femmes et les enfants.