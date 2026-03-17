Tunisie: Santé - Accélérer la numérisation des établissements publics

La Tunisie poursuit ses efforts pour moderniser son système de santé à travers la transition numérique. Dans ce cadre, le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a présidé ce lundi 16 mars 2026 une séance de travail avec Hela Ghrayani, coordinatrice générale des affaires numériques du secteur de la santé au ministère la Santé.

Cette rencontre a permis d'examiner les moyens d'accélérer la transformation digitale du secteur sanitaire en Tunisie, tout en valorisant les compétences tunisiennes établies à l'étranger.

Les discussions ont porté sur plusieurs axes prioritaires, notamment le développement de l'hôpital numérique et la modernisation des systèmes d'information de santé, le renforcement de la télémédecine et l'intégration de l'intelligence artificielle dans le diagnostic médical, ainsi que le lancement de partenariats numériques destinés à améliorer les systèmes d'information sanitaires.

Les participants ont également évoqué la nécessité de renforcer la gouvernance de la santé numérique et d'accélérer la numérisation des dossiers médicaux.

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Ces initiatives s'inscrivent dans la vision du président de la République, Kaïs Saïed, visant à promouvoir l'équité en matière de santé, améliorer la qualité des services médicaux, faciliter l'accès des citoyens aux soins et renforcer l'efficacité ainsi que la transparence du système de santé dans l'ensemble des régions du pays.