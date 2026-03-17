Angola: Le Président de la République aborde le renforcement des relations bilatérales avec le Premier ministre du Vietnam

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a eu, en début d'après-midi ce lundi, un entretien téléphonique avec le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh.

Au cours de cet échange, les deux responsables ont discuté du renforcement de la coopération entre l'Angola et le Vietnam, en mettant particulièrement l'accent sur l'approfondissement du partenariat dans divers domaines d'intérêt commun.

La coopération entre les deux pays repose sur une profonde solidarité historique, héritée de la période des luttes de libération nationale contre le colonialisme.

Au fil des dernières décennies, l'Angola et le Vietnam ont construit des relations politiques et diplomatiques marquées par un soutien mutuel et le partage d'expériences en matière de résistance et de reconstruction nationale.

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Aujourd'hui, les relations bilatérales célèbrent près de 50 ans de diplomatie officielle et entament une nouvelle phase de renforcement de la coopération économique, technologique et institutionnelle.

Repères historiques

Les premiers contacts entre les deux pays remontent à 1971, lorsque le fondateur de la nation angolaise, António Agostinho Neto, visita le Vietnam en tant que guérillero et président du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola (MPLA). Cette visite avait pour objectif de rechercher un soutien logistique et de s'inspirer de la lutte vietnamienne contre le colonialisme portugais.

Après la proclamation de l'indépendance de l'Angola le 11 novembre 1975, le Vietnam figura parmi les premiers pays à reconnaître le nouvel État angolais, établissant des relations diplomatiques officielles dès le 12 novembre de la même année.

Pendant des décennies, la relation entre les deux pays s'est maintenue sur la base d'une affinité politique et idéologique entre le MPLA et le Parti Communiste vietnamien.