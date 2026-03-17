Angola: Le Gouvernement distribue plus de 44 000 cartes d'identité aux anciens combattants

Catete — Le ministre de la Défense, des Anciens Combattants et des Vétérans de la Patrie, João Ernesto dos Santos, a affirmé dimanche à Catete, dans la province d'Icolo e Bengo, que le Gouvernement avait attribué 44 436 cartes d'identité à travers le pays afin de contrôler efficacement les assistés.

Le gouvernant a fait cette annonce lors d'un discours prononcé à l'occasion de la commémoration du 15 mars, Journée de l'Extension de la Lutte de Libération Nationale, qui s'est tenue à Catete. Il a alors mis en garde les anciens combattants, les exhortant à rester vigilants afin d'empêcher l'inscription de faux anciens combattants dans la base de données.

« J'exhorte les anciens combattants, les invalides de guerre et les familles des combattants tombés au combat à être les principaux défenseurs de cette catégorie, et à ne pas permettre l'infiltration d'individus qui cherchent à ternir son honneur et sa réputation », a-t-il déclaré.

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Il a ajouté que l'inscription de faux pensionnés dans le système surchargeait les plans de l'Exécutif et pénalisait les véritables vétérans. João Ernesto dos Santos a rappelé que le ministère qu'il dirige supervise actuellement 63 897 personnes bénéficiant d'une aide à travers le pays. Parmi elles, 41 610 sont des vétérans, 15 566 souffrent d'invalidités liées à la guerre, 1 978 sont orphelins, 3 551 sont veuves, 754 sont des personnes âgées et 438 sont des aidants familiaux.

À cet égard, il a salué le dévouement des vétérans et de leurs familles envers la nation pour les combats difficiles qu'ils ont menés et qui ont rendu possible l'indépendance du pays, exprimant la gratitude et le respect éternels de l'État angolais.

Il a souligné que malgré les défis auxquels le pays est toujours confronté, notamment sur le plan économique et financier, l'Exécutif continue d'investir dans des actions visant à assurer le bien-être social des vétérans, avec la mise en oeuvre de divers programmes, y compris dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, afin de garantir leur subsistance et celle de leurs familles.

Selon le ministre, le programme du gouvernement pour cette année comprend l'approbation et la mise en oeuvre de la Loi sur la protection spéciale des anciens combattants et vétérans de la Patrie, qui vise à garantir les conditions de stabilité matérielle et morale permettant la pleine intégration sociale des bénéficiaires, en reconnaissance du rôle historique qu'ils ont joué.

Parmi les différentes actions entreprises, João Ernesto dos Santos a assuré la construction de logements sociaux dans les provinces d'Icolo e Bengo, Bengo, Bié, Moxico, Cubango et Huambo.

La date du 15 mars commémore les attaques menées par l'Union des peuples d'Angola (UPA) dans le pays en 1961, qui ont poursuivi la lutte anticoloniale.

L'événement, qui a rassemblé diverses entités, s'est déroulé sous le slogan « 15 mars - Unis pour la Patrie, guidés par la mémoire collective ».