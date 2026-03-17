Dakar — Le professeur Diouma Kobor, directeur général de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER), a remporté à la 51e édition du Salon international des inventions de Genève, la médaille d'or de la catégorie "Prix spéciaux et délégations étrangères", pour son innovation majeure portant sur un système améliorant le rendement des panneaux solaires, a-t-on appris lundi de source officielle.

Ouverte le mercredi 11 mars dernier, la 51e édition du Salon international des inventions de Genève a pris fin, dimanche15 mars 2026.

La délégation sénégalaise a réalisé un "carton plein" avec des médailles remportées pour ses 8 inventions présentées, dont une médaille d'or décernée au Pr Diouma Kobor pour son innovation portant sur un système améliorant le rendement des panneaux solaires.

L'innovation du professeur Kobor est un procédé de "nano texturation de surface du silicium permettant d'améliorer considérablement le rendement des panneaux solaires, en réduisant la réflexion lumineuse à seulement 3% et en portant l'absorption lumineuse à plus de plus de 97%", indique un communiqué de l'ANER.

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Selon le texte "cette optimisation des performances des cellules photovoltaïques, en améliorant l'absorption lumineuse à 97 % grâce à la nano-texturation permet de produire plus d'énergie avec une surface identique". "Ce procédé offre ainsi des perspectives prometteuses pour le développement durable, l'autonomie énergétique du continent et la transition énergétique en Afrique", ajoute-t-il.

Il indique par ailleurs que cette reconnaissance internationale au Salon international des inventions de Genève "illustre l'excellence de la recherche sénégalaise et la capacité de nos scientifiques à proposer des solutions technologiques concrètes face aux défis énergétiques du continent".

Le professeur Diouma Kobor a été nommé directeur général de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER) en mai 2024. Il est un expert reconnu et un inventeur prolifique dans le domaine des technologies solaires.

M. Kobor avait également remporté en 2025 la médaille d'or au Salon international des inventions de Genève pour son projet champ photovoltaïque solaire curviligne et linéaire, visant à alimenter en énergie propre les gares et bâtiments du Train express régional de Dakar, une étape clé vers l'autonomisation énergétique de ce moyen de transport urbain.

Plus de mille inventions provenant d'une quarantaine de pays et régions du monde ont été présentées, lors de la 51e édition du Salon international des inventions de Genève (Suisse), par des inventeurs, des universités, des centres de recherche et des entreprises.