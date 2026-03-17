Sénégal: Les travaux de rénovation de la Grande Mosquée de Touba lancés jeudi

Touba — Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, va procéder jeudi au lancement des travaux de rénovation de la Grande Mosquée de Touba, a annoncé lundi son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké.

Selon lui, le khalife général a décidé de poser la première pierre marquant le démarrage des travaux jeudi prochain, après avoir mis en place un comité d'experts chargé de réaliser les études nécessaires au lancement du chantier.

Dans une déclaration de presse relayée par des médias locaux, il a précisé que cette date marquera le démarrage officiel des travaux en présence du khalife général des Mourides.

Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a indiqué que le khalife s'est félicité de l'engagement et de la mobilisation des disciples qui continuent de contribuer financièrement à la réalisation de ce projet. Il a invité les disciples à poursuivre cette dynamique afin d'accompagner la rénovation de l'édifice religieux.

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Revenant sur l'historique de la mosquée, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a rappelé que la construction de la Grande Mosquée de Touba répondait à une volonté du fondateur de Mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (1853-1927), concrétisée après sa disparition par son fils aîné, Serigne Moustapha Mbacké.

Il a également évoqué les contributions des khalifes généraux qui se sont succédé à la tête de la communauté mouride, notamment Serigne Fallou Mbacké, Serigne Abdoul Ahad Mbacké, Serigne Abdou Khadre Mbacké, Serigne Saliou Mbacké, Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké et Serigne Sidy Moukhtar Mbacké, qui ont "tous contribué à l'entretien et au développement de ce haut lieu de culte".