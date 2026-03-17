Angola: Football - Francisco Moniz de retour à la tête de la Sagrada Esperança

Dundo ( — Un an après, l'Angolais Francisco Moniz « Frank » revient entraîner l'équipe première de la Sagrada Esperança, avec pour objectif de hisser le club de Lunda dans le top 5 du championnat d'ici la fin de la saison.

Francisco Moniz, membre permanent du staff technique, avait quitté ses fonctions à la fin de la saison 2024/25, suite à l'arrivée de l'Argentin Gustavo Onaindia.

En effet, il est devenu courant, lorsque la Sagrada Esperança traverse une période difficile en championnat, de faire appel à Francisco Moniz pour redresser la situation.

L'ancien adjoint de Roque Sapiri aura pour mission de sortir le club de la septième place et de lutter pour une place dans le top 5, car mathématiquement, l'ambition de remporter le titre de Liga Unitel-Girabola (championnat national ) est devenue un rêve inaccessible.

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Moniz Franck remplace António Lebo Lebo, qui a dirigé Sagrada Esperança pendant deux mois.

Selon un communiqué du conseil d'administration de Sagrada Esperança, publié ce lundi, António Lebo Lebo rejoint l'équipe technique en tant qu'adjoint.

Moniz Franck sera également épaulé par Guedes Lupapa, Nascimento Dala (préparateur physique) et Clemente Mendonça (entraîneur des gardiens).

L'entraîneur restera en poste jusqu'à la fin de la saison. Sagrada Esperança occupe la septième place du classement avec 24 points. Petro de Luanda est en tête avec 46 points, suivi de Primeiro d'Agosto avec 40 points.