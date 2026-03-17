Angola: Des cyclistes de différentes régions pédalent à Matala

Matala — La ville de Matala, dans la province de Huíla, accueillera les 21 et 22 de ce mois des cyclistes des provinces de Lubango, Namibe et Luanda pour participer à la « Coupe de Huíla ».

Cette initiative est promue par la Direction municipale des loisirs, de la jeunesse et des sports de l'administration municipale de Matala, en partenariat avec l'Association provinciale de cyclisme, et figure au calendrier cycliste national.

Selon Vanizio Cunha, directeur municipal des loisirs, de la jeunesse et des sports, cet événement s'inscrit dans le cadre du Programme de massification des activités sportives de la municipalité, avec pour objectif d'encourager la pratique sportive et de créer des opportunités de compétition pour les jeunes athlètes.

Le programme comprend deux épreuves : le 21, une course libre de 80 kilomètres aura lieu, tandis que le lendemain, un circuit fermé de 30 kilomètres empruntera certaines des principales avenues de la ville de Matala.

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Selon Vanizio Cunha, huit cyclistes de Namibe, quatorze de Lubango et trois de Matala ont déjà confirmé leur participation, en plus des cyclistes de Petro de Luanda dont le nombre de participants n'a pas encore été déterminé.

Il a indiqué que l'administration municipale mobilise les ressources techniques et logistiques nécessaires pour garantir le bon déroulement de la compétition dans un environnement organisé et sécurisé, à l'image de l'esprit sportif qu'elle vise à promouvoir.

Le responsable a également lancé un appel à la participation des entreprises, des entrepreneurs et des habitants, soulignant que le soutien de la communauté est essentiel pour faire de cet événement une véritable fête du sport.

Avec une population estimée à 233 399 habitants, la municipalité de Matala est située à 180 kilomètres à l'est de Lubango.