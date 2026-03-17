Angola: Des cyclistes de différentes régions pédalent à Matala

16 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MS/SB

Matala — La ville de Matala, dans la province de Huíla, accueillera les 21 et 22 de ce mois des cyclistes des provinces de Lubango, Namibe et Luanda pour participer à la « Coupe de Huíla ».

Cette initiative est promue par la Direction municipale des loisirs, de la jeunesse et des sports de l'administration municipale de Matala, en partenariat avec l'Association provinciale de cyclisme, et figure au calendrier cycliste national.

Selon Vanizio Cunha, directeur municipal des loisirs, de la jeunesse et des sports, cet événement s'inscrit dans le cadre du Programme de massification des activités sportives de la municipalité, avec pour objectif d'encourager la pratique sportive et de créer des opportunités de compétition pour les jeunes athlètes.

Le programme comprend deux épreuves : le 21, une course libre de 80 kilomètres aura lieu, tandis que le lendemain, un circuit fermé de 30 kilomètres empruntera certaines des principales avenues de la ville de Matala.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Vanizio Cunha, huit cyclistes de Namibe, quatorze de Lubango et trois de Matala ont déjà confirmé leur participation, en plus des cyclistes de Petro de Luanda dont le nombre de participants n'a pas encore été déterminé.

Il a indiqué que l'administration municipale mobilise les ressources techniques et logistiques nécessaires pour garantir le bon déroulement de la compétition dans un environnement organisé et sécurisé, à l'image de l'esprit sportif qu'elle vise à promouvoir.

Le responsable a également lancé un appel à la participation des entreprises, des entrepreneurs et des habitants, soulignant que le soutien de la communauté est essentiel pour faire de cet événement une véritable fête du sport.

Avec une population estimée à 233 399 habitants, la municipalité de Matala est située à 180 kilomètres à l'est de Lubango.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.