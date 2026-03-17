Angola: La CMC suspend l'agrément de la Petrofund pour 60 jours

15 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/CS/SB

Luanda — Le Conseil d'administration de la Commission des marchés de capitaux (CMC) a récemment décidé de suspendre l'agrément de la société de capital-risque (Petrofund SCR, S.A.) pour une durée de 60 jours ouvrables en raison de défaillances opérationnelles.

Dans un communiqué consulté dimanche par l'ANGOP, la CMC explique que cette suspension, effective à compter du 10 février 2026, a été décidée suite à la constatation d'un manque de conditions essentielles permettant à la Petrofund de poursuivre ses activités dans les domaines opérationnel, technologique, des ressources humaines et financier.

De même, la CMC a également relevé l'incapacité de cette entreprise de fournir des services conformes aux exigences de qualité, de professionnalisme et d'efficacité prévues par l'article 40 du régime juridique des organismes de placement collectif.

Lancée en 2024, la Petrofund est la première société de capital-risque (SCR) agréée en Angola.

Lire l'article original sur ANGOP.

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