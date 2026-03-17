Angola: Le Gouvernorat d'Icolo e Bengo consterné par les décès survenus dans l'accident de Cabo Ledo

Icolo e Bengo — Le Gouvernorat provincial d'Icolo e Bengo a exprimé, ce lundi, sa profonde tristesse suite au décès de plusieurs personnes dans le tragique accident de la route survenu à Cabo Ledo, parmi lesquelles des infirmiers et infirmières qui revenaient d'une activité de l'Association des infirmiers et infirmières d'Angola.

Dans un communiqué, le Gouvernorat a dit avoir appris avec une profonde tristesse et une grande consternation la nouvelle de ce tragique accident qui a plongé les familles des victimes, la profession infirmière, le secteur de la santé et l'ensemble des Angolais dans le deuil.

« Les infirmiers et infirmières décédés laissent derrière eux un héritage de dévouement, de professionnalisme et d'un sens aigu du devoir envers la vie et la santé de nos populations », peut-on lire dans le communiqué.

En ces moments de profonde consternation et de solidarité, le Gouvernorat provincial d'Icolo e Bengo présente ses plus sincères condoléances aux familles endeuillées, à l'Ordre des infirmiers d'Angola, aux collègues et à toutes les personnes touchées de près ou de loin par cette tragédie.

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Que leur mémoire demeure un exemple de dévouement, d'humanité et de service envers autrui.

Le Gouvernorat d'Icolo e Bengo souhaite également un prompt rétablissement aux blessés actuellement soignés dans différents hôpitaux de la province de Luanda.

L'accident, survenu dimanche vers 5 h, a fait 10 morts et 34 blessés lorsqu'un bus a quitté la route et s'est renversé à Cabo Ledo, sur la route nationale 100.

Le bus transportait 42 passagers en provenance de Lubango, dans la province de Huila, où ils avaient participé à une activité professionnelle.