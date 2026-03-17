Angola: L'eau de l'ADRA profite à plus de 15 000 familles à Huíla

Les projets d'accès à l'eau mis en œuvre par Action pour le Développement Rural et l'Environnement (ADRA) entre 2020 et 2026, ont déjà bénéficié à 15 132 familles dans les communautés rurales de la province de Huíla.

L'infrastructure a été installée dans neuf municipalités de la province : Gambos, Humpata, Chibia, Cacula, Caluquembe, Capunda Cavilongo, Tchituto, Viti Vivali et Palanca, pour un investissement total de 1 140 540 dollars américains.

Au total, l'organisation a mis en place 173 systèmes alternatifs d'accès à l'eau, dans le cadre de projets de développement communautaire et de renforcement de la résilience climatique.

Cette initiative vise à améliorer l'approvisionnement en eau des communautés rurales et à atténuer les effets de la pénurie d'eau, un problème récurrent dans plusieurs régions du sud du pays.

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Parmi les systèmes construits, 21 sont des puits d'eau souterraine équipés de systèmes de pompage solaires.

Ces systèmes ont une capacité de production de 2 500 à 10 000 litres d'eau par heure, garantissant un approvisionnement régulier aux communautés bénéficiaires.

L'infrastructure comprend également des réservoirs d'une capacité allant jusqu'à 10 000 litres, ainsi que des structures complémentaires telles que des laveries communautaires et des abreuvoirs pour le bétail.

Dans le cadre de ces initiatives, 140 citernes ont également été construites, d'une capacité de stockage allant jusqu'à 52 000 litres d'eau de pluie, destinées à un usage domestique et productif.

Selon Anastácia Tchilete, directrice de l'ADRA à Huíla et Namibe, ces systèmes renforcent la sécurité hydrique des communautés.

Lors d'un entretien avec ANGOP, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, qui se célèbre le 22 mars, elle a expliqué que les réservoirs peuvent être approvisionnés par camions citernes en période de sécheresse.

Le programme prévoyait également la construction de huit bassins de rétention d'eau de pluie à ciel ouvert. Quatre barrages communautaires ont également été construits, conçus pour stocker entre un et quatre millions de litres d'eau par saison des pluies, destinés à l'agriculture et à l'élevage.

Selon Anastácia Tchilete, l'intervention de l'organisation cible en priorité les communautés les plus touchées par la pénurie d'eau et l'irrégularité des précipitations.

Avant la mise en œuvre de ces projets, de nombreuses familles parcouraient plusieurs kilomètres pour s'approvisionner en eau potable, parfois plus de cinq kilomètres.

Parallèlement, l'organisation encourage la création de Groupes Eau et Assainissement, chargés de la gestion et de l'entretien des points d'eau construits dans les communautés.

Grâce à l'installation de ces systèmes d'approvisionnement en eau, la distance moyenne parcourue par les communautés pour aller chercher de l'eau a considérablement diminué, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie de la population et au renforcement de la production agricole et d'élevage en milieu rural.