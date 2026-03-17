Angola: L'INSS sensibilise les commerçants de Gambos sur la protection sociale

16 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MS/DK/SB

Gambos — L'Institut national de la sécurité sociale (INSS) à Huíla, a sensibilisé plus de 90 commerçants grossistes, détaillants et acheteurs du marché municipal de Gambos à adhérer au système de sécurité sociale.

L'initiative de vendredi visait à clarifier les fonctionnalités du décret présidentiel no 295/20, du 18 novembre, établissant l'extension de la protection sociale obligatoire aux travailleurs des activités à faibles revenus dans les secteurs agricoles, de pêche et petites activités économiques.

Développée par des responsables et des techniciens de l'INSS à Huíla, l'action s'inscrivait dans les stratégies de l'institution d'aide aux commerçants, afin qu'ils maîtrisent les procédures pour leur inscription et, en conséquence, bénéficient des avantages résultant de la protection sociale, selon un communiqué de l'administration de Gambos.

L'agenda de travail de l'Institut national de la sécurité nationale dans la municipalité prévoit également une rencontre avec les autorités administratives locales, autour des impressions sur les actions de sensibilisation menées par cet organe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Située à 156 kilomètres au sud de Lubango, la municipalité de Gambos a une population estimée à 109 738 habitants.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.