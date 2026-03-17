Angola: L'INSS sensibilise les commerçants de Gambos sur la protection sociale

Gambos — L'Institut national de la sécurité sociale (INSS) à Huíla, a sensibilisé plus de 90 commerçants grossistes, détaillants et acheteurs du marché municipal de Gambos à adhérer au système de sécurité sociale.

L'initiative de vendredi visait à clarifier les fonctionnalités du décret présidentiel no 295/20, du 18 novembre, établissant l'extension de la protection sociale obligatoire aux travailleurs des activités à faibles revenus dans les secteurs agricoles, de pêche et petites activités économiques.

Développée par des responsables et des techniciens de l'INSS à Huíla, l'action s'inscrivait dans les stratégies de l'institution d'aide aux commerçants, afin qu'ils maîtrisent les procédures pour leur inscription et, en conséquence, bénéficient des avantages résultant de la protection sociale, selon un communiqué de l'administration de Gambos.

L'agenda de travail de l'Institut national de la sécurité nationale dans la municipalité prévoit également une rencontre avec les autorités administratives locales, autour des impressions sur les actions de sensibilisation menées par cet organe.

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Située à 156 kilomètres au sud de Lubango, la municipalité de Gambos a une population estimée à 109 738 habitants.