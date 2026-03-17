Angola: Présentation du livre 'Um olhar reflectivo sobre o pensamento de Ndahondyapo' à Cunene

Ondjiva — Le livre "Um olhar reflectivo sobre o pensamento de Ndahondyapo" (Un regard réflexif sur la pensée de Ndahondyapo), d'Alves Mandele, a été présenté dimanche aux universitaires, étudiants et amateurs de littérature de la province de Cunene.

L'ouvrage, lancé le 8 août 2024 dans la province de Huíla, dresse le portrait du regretté professeur de l'ISCED/Huila, Lázaro Ndahondyapo, et s'adresse aux éducateurs, aux enseignants, aux étudiants et à toute personne intéressée.

Dans une déclaration à l'ANGOP, l'auteur a indiqué que le livre propose une approche valorisant l'enseignement d'un chercheur à la pédagogie dynamique, promouvant une vision qui dépasse le cadre de la salle de classe.

Il a précisé que la pédagogie proposée reflète la vie et l'œuvre d'un véritable enseignant et d'un chercheur infatigable qui transcende l'enseignement technique, intégrant philosophie, recherche et humanisme, et exigeant responsabilité et analyse d'une relation bienveillante avec l'étudiant.

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« Il s'agit de la transmission d'un héritage fondé sur le partage du savoir, perpétué par une relation de mentorat (maître et disciple), à travers l'enseignement en classe, l'étude des phénomènes sociaux et les enseignements destinés à la jeunesse », a-t-il souligné.

L'ouvrage, composé de 93 pages et divisé en trois chapitres, est vendu au prix de 10 000 kwanzas. Un premier tirage de 200 exemplaires a été réalisé.

L'auteur est né à Lubango, dans la province de Huíla, le 23 février 1993. Il est titulaire d'une licence en sciences de l'éducation, avec une spécialisation en pédagogie.

Le directeur du Bureau de la Culture et du Tourisme de Cunene, Isidro Ndahepele, a salué cette initiative, soulignant que l'auteur apporte à Cunene le récit de la vie et du parcours d'un enfant du pays qui a grandement contribué à la formation de nombreux professionnels dans le sud du pays.

Il a insisté sur le fait que cet ouvrage met en valeur les jeunes de Cunene, démontrant qu'ils excellent non seulement dans d'autres domaines, mais aussi dans le monde universitaire et scientifique, exhortant les jeunes à cultiver l'habitude de lire et de faire des recherches dans divers domaines du savoir.