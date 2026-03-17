Angola: Un humouriste 'Crónicas do stand up que nunca consegui fazer'

14 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par NM/JAR/DK/SB

Uíge — Le livre intitulé "Crónicas do stand up que nunca consegui fazer" (Chroniques du stand-up que je n'ai jamais réussi à faire), écrit par l'humoriste Carlitos Kuankua, a été lancé ce samedi à Uíge, chef-lieu de la province.

L'ouvrage compte 144 pages et est tiré à 356 exemplaires.

Dans une interview accordée à ANGOP, l'auteur a déclaré que le livre relate ses expériences quotidiennes et vise à encourager la lecture et à inspirer par l'humour.

Il a précisé que le livre s'adresse à tous.

Carlitos Kuankua, âgé de 40 ans et originaire de la municipalité de Bembe, est titulaire d'un master en finance et crédit de l'université de Belgorode, en Russie.

Des universitaires, des étudiants, des artistes, des membres de sa famille et d'autres invités ont assisté au lancement.

Lire l'article original sur ANGOP.

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