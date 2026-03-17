Angola: La BNA renforce son engagement en matière d'éducation financière à Uíge

Uíge — La directrice de la Délégation régionale nord-ouest de la Banque Nationale d'Angola (BNA), Isaltina Pelinganga, a réaffirmé lundi, dans la ville d'Uíge, l'engagement de l'institution à continuer de former les enfants, adolescents et jeunes à l'importance de l'éducation financière.

Isaltina Pelinganga a souligné cette orientation à l'occasion de l'ouverture de la 14e édition de la Semaine mondiale de l'argent, organisée par l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), et visant à développer la littératie financière chez les jeunes générations.

Selon la responsable, l'événement permettra de sensibiliser et de former les enfants et les jeunes à prendre des décisions éclairées en matière de gestion financière, en mettant l'accent sur des notions essentielles telles que l'épargne et la consommation responsable, contribuant ainsi à établir les bases d'un avenir financier stable.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a précisé que, cette année, l'initiative inclura une plateforme de dialogue où les enfants, adolescents et jeunes auront l'opportunité d'échanger, de partager leurs expériences et de poser leurs questions aux personnes et institutions compétentes, développant ainsi la confiance et les compétences nécessaires pour gérer leur argent de manière consciente.

Pour sa part, Romualdo Valente, directeur du Bureau provincial des registres et de la modernisation administrative, représentant le gouverneur de la province d'Uíge, José Carvalho da Rocha, a qualifié cette initiative éducative de fondamentale pour le développement de la littératie financière.

Il a rappelé que l'éducation financière constitue un outil indispensable à la formation des citoyens, les préparant à affronter les défis économiques et financiers.

La 14e édition de la Semaine mondiale de l'argent se déroulera du 16 au 20 mars sous le thème « Dialogues intelligents sur l'argent ». Cette initiative internationale, promue par l'OCDE depuis 2012, est déjà mise en œuvre dans plus de 170 pays et a pour objectif de renforcer l'éducation financière au sein des nouvelles générations.