Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant Général des Forces Armées, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a salué les officiers, les sous-officiers et les soldats des Forces Armées, les forces soutenues et les recrues qui ont sacrifié leur vie dans la bataille de la dignité pour l'honneur et la dignité du peuple soudanais.

Lors de sa participation à l'iftar annuel organisé par le chef de la tribu des Rubatab, Khalifa Cheikh Al-Saim, dans la région Al-Gezira Mukrat à la ville Abu Hamad, État de Nahral Nil, il a dit que la coexistence pacifique qui règne dans l'État de Nahral Nil devrait être un modèle pour tous les autres États.

Il a souligné que toutes les ethnies et les tribus se sont fondues dans un tissu national cohérent, faisant allusion à l'accueil par l'État de nombreux citoyens qui s'y sont réfugiés en raison de la guerre.

Il a précisé que le travail dans le domaine de l'exploration de l'or est devenu l'une des principales ressources de l'économie nationale et l'un des piliers de la survie de l'État soudanais, malgré les nombreuses difficultés rencontrant les travailleurs dans ce domaine.

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Le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan a ordonné à la Compagnie soudanaise des ressources minérales d'exploiter de manière optimale les ressources de la responsabilité sociale et de les orienter vers la population de la région pour servir les projets de services et de développement.

Le Président du Conseil de Souveraineté a indiqué que l'objectif principal de l'État est de se libérer de la rébellion, précisant que le but de ces rebelles est de s'accaparer l'État avec ses ressources et ses acquis, tout en soulignant que l'armée et le peuple dans une même tranchée pour contrer ces complots.

Il a ajouté : « Notre projet est de débarrasser le pays de toute personne, parti ou entité qui veut s'emparer de ses ressources et de ses capacités », précisant que personne ne peut s'emparer de l'État soudanais.

Al-Burhan a dit: « Nous ne connaissons ni les Frères musulmans, ni le Congrès national, ni les communistes ; nous ne connaissons que le peuple soudanais, et nous mourrons et vivrons avec lui.

Al-Burhan a affirmé que l'armée ne décevrait pas le peuple soudanais et qu'elle ferait tout son possible pour la fierté et la dignité de la patrie.

Il a dit que la bataille pour la dignité continuait vers son objectif à éliminer la rébellion et à purifier le pays de la souillure des rebelles, ajoutant : « Pas de trêve, pas de cessez-le-feu, pas de réconciliation avec eux jusqu'à ce qu'ils déposent l'arme. »

Il a précisé que même les politiciens qui se trouvant à l'étranger pourraient revenir au pays s'ils revenaient sur le droit chemin, et que nous les accueillons.