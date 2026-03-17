Soudan: Le gouverneur de la mer Rouge s'entretient avec le chargé d'Affaires chinois sur la coopération conjointe

Le wali de l'État de la Mer Rouge, le lieutenant-général Mustafa Mohamed Nour, s'est entretenu aujourd'hui avec le chargé d'Affaires de l'ambassade de la République populaire de Chine au Soudan, Zhang Xianghua, sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et la coopération commune.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la rencontre, M. Xiang Hua a souligné que les discussions ont porté sur le développement des mécanismes de coopération entre la Chine et le Soudan en général, et avec l'État de la Mer Rouge en particulier, sur les questions d'intérêt commun.

Le chargé d'affaires chinois a annoncé que le gouvernement de son pays a accordé une aide financière de 10, 000 dollars américains (dix mille dollars) au gouvernement de l'État de la Mer Rouge, visant à soutenir ses efforts pour lutter contre les épidémies et renforcer le secteur de la santé dans l'État.

Sur le niveau culturel, M. Xiang Hua a souligné que l'année en cours correspond à « l'Année de l'échange culturel et humain entre la Chine et l'Afrique », précisant qu'une série d'événements culturels sera organisée au Soudan.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également évoqué le concours « Le pont de la langue chinoise », destiné aux étudiants des universités soudanaises, dont les activités débuteront au cours de mars courant.