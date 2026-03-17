Angola: Le Brent s'échange à 103,98 $

16 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/CS/SB

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, référence pour les exportations angolaises, a ouvert la séance de lundi à 103,98 $, après avoir clôturé la veille à 103,90 $.

Les prix du pétrole pour livraison en mai continuent d'augmenter, alors que le conflit entre les États-Unis et Israël contre l'Iran ne montre que peu de signes d'apaisement, notamment après les attaques perpétrées le week-end contre un important centre d'exportation iranien.

Dimanche, le prix du « or noir » a fluctué entre 103,48 $ et 106,50 $, selon le site spécialisé « investing.com ».

Le prix du Brent sert de référence pour fixer le prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il est également un point de repère pour l'industrie pétrolière et pour les décisions de l'OPEP.

Le budget général de l'État angolais (OGE, sigle en portugais) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du baril de pétrole de 61 dollars et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.