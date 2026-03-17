Angola: Le Brent s'échange à 103,98 $

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, référence pour les exportations angolaises, a ouvert la séance de lundi à 103,98 $, après avoir clôturé la veille à 103,90 $.

Les prix du pétrole pour livraison en mai continuent d'augmenter, alors que le conflit entre les États-Unis et Israël contre l'Iran ne montre que peu de signes d'apaisement, notamment après les attaques perpétrées le week-end contre un important centre d'exportation iranien.

Dimanche, le prix du « or noir » a fluctué entre 103,48 $ et 106,50 $, selon le site spécialisé « investing.com ».

Le prix du Brent sert de référence pour fixer le prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il est également un point de repère pour l'industrie pétrolière et pour les décisions de l'OPEP.

Le budget général de l'État angolais (OGE, sigle en portugais) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du baril de pétrole de 61 dollars et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.