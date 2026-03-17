Angola: La TAAG reçoit son sixième Airbus A220-300 et renforce sa connectivité régionale

Icolo e Bengo — La TAAG - Angola Airlines a réceptionné, dimanche, son sixième Airbus A220-300, qui sera intégré à la flotte de la compagnie nationale dans le cadre d'un contrat de location, conformément à son programme de renouvellement et de modernisation.

L'appareil a atterri à l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto d'Icolo e Bengo. Il s'agit du deuxième modèle reçu au cours du premier trimestre 2026, selon la TAAG.

D'une capacité totale de 137 passagers, répartie en 12 sièges en classe affaires et 125 en classe économique, il offre un confort optimal, une grande efficacité opérationnelle et de bonnes performances environnementales.

Le renouvellement de la flotte de la TAAG vise à renforcer la compétitivité de la compagnie, à améliorer l'expérience des passagers et à garantir une fiabilité opérationnelle et une qualité de service optimales.

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L'Airbus A220-300, immatriculé D2-TAL, viendra renforcer le programme de vols de la compagnie, notamment sur le réseau régional, contribuant ainsi à l'engagement de la TAAG à développer la connectivité intra-africaine et à faciliter la mobilité des personnes et des entreprises entre les principaux marchés du continent.

L'appareil a été baptisé symboliquement « Serra da Leba », en hommage à l'un des paysages naturels les plus emblématiques d'Angola, situé entre les provinces de Huíla et de Namibe.

Ce choix s'inscrit dans la tradition de la compagnie qui consiste à nommer ses avions en évoquant des références géographiques, historiques et culturelles du pays, promouvant ainsi l'identité nationale au-delà de ses frontières.

Avec l'intégration de cet appareil ultramoderne, la TAAG poursuit sa transformation et sa croissance durable, consolidant sa position de compagnie aérienne leader en Afrique et de vecteur stratégique pour la connectivité aérienne de l'Angola.