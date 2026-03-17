Tunisie: Prix en hausse - Ce qu'il faut savoir sur la phase de « primeur » au pays

16 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a expliqué lundi que la récente hausse des prix des fruits et légumes est liée à la phase de « primeur » que traverse actuellement le marché tunisien, et non à la saison de production.

Cette période, qui s'étend généralement de novembre à avril, justifie selon lui l'augmentation relative des prix. Lors d'une séance plénière au parlement consacrée aux questions orales des députés, le ministre a invité les citoyens à signaler toute irrégularité via la ligne verte mise à disposition du public, précisant que la majorité des plaintes sont traitées rapidement.

Samir Abid a également annoncé que, dès la fin du mois de Ramadan, le programme des points de vente « du producteur au consommateur » se poursuivra avec une offre élargie, couvrant la majorité des produits de première nécessité du « panier du citoyen ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette initiative, déjà testée dans le gouvernorat d'Ariana et le quartier Cité Ezzouhour, vise à faciliter l'accès aux produits essentiels. Le ministre a souligné que la fréquentation de ces points de vente pendant le Ramadan n'a pas été à la hauteur des attentes malgré des prix différenciés sur plusieurs produits. Concernant l'approvisionnement en farine, il a précisé que la distribution reprendra soit un jour avant, soit un jour après l'Aïd Al-Fitr, avec un strict respect de ce calendrier.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.