Tunisie: Prix en hausse - Ce qu'il faut savoir sur la phase de « primeur » au pays

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a expliqué lundi que la récente hausse des prix des fruits et légumes est liée à la phase de « primeur » que traverse actuellement le marché tunisien, et non à la saison de production.

Cette période, qui s'étend généralement de novembre à avril, justifie selon lui l'augmentation relative des prix. Lors d'une séance plénière au parlement consacrée aux questions orales des députés, le ministre a invité les citoyens à signaler toute irrégularité via la ligne verte mise à disposition du public, précisant que la majorité des plaintes sont traitées rapidement.

Samir Abid a également annoncé que, dès la fin du mois de Ramadan, le programme des points de vente « du producteur au consommateur » se poursuivra avec une offre élargie, couvrant la majorité des produits de première nécessité du « panier du citoyen ».

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Cette initiative, déjà testée dans le gouvernorat d'Ariana et le quartier Cité Ezzouhour, vise à faciliter l'accès aux produits essentiels. Le ministre a souligné que la fréquentation de ces points de vente pendant le Ramadan n'a pas été à la hauteur des attentes malgré des prix différenciés sur plusieurs produits. Concernant l'approvisionnement en farine, il a précisé que la distribution reprendra soit un jour avant, soit un jour après l'Aïd Al-Fitr, avec un strict respect de ce calendrier.