Tunisie: FTBB/Dérapages dans les matches - Des avertissements

La Ftbb a annoncé officiellement qu'elle prendra des sanctions sévères en cas de dérapages et de violence du public.

Le communiqué est long et avertit les quatre clubs en course, mais on remarque bien que ce n'est pas très précis, voire vague. Le bureau fédéral menace et essaye d'imposer une certaine rigueur, mais quand on lit le texte, on tombe sur de petites contradictions et nuances. La Ftbb avertit contre l'usage et le lancement des pétards sur les parquets, mais dit texto que ça peut faire perdre un match (le mot possibilité). Alors que dans le cas de chants obscènes et à caractère racial ou régionaliste, c'est une défaite automatique ! En plus, la Ftbb met en garde les clubs contre le retrait et le refus de jouer même quand les conditions ne sont pas propices.

Le texte est vague en parlant de durée longue de retrait qui peut amener à pénaliser le club. « Longue période », c'est combien ? C'est subjectif, et ceci va encore rendre la mission des arbitres plus compliquée. Il fallait être clair et précis pour éviter toute équivoque.