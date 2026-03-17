Tunisie: FTBB/Dérapages dans les matches - Des avertissements

16 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Rafik EL Herguem

 La Ftbb a annoncé officiellement qu'elle prendra des sanctions sévères en cas de dérapages et de violence du public.

Le communiqué est long et avertit les quatre clubs en course, mais on remarque bien que ce n'est pas très précis, voire vague. Le bureau fédéral menace et essaye d'imposer une certaine rigueur, mais quand on lit le texte, on tombe sur de petites contradictions et nuances. La Ftbb avertit contre l'usage et le lancement des pétards sur les parquets, mais dit texto que ça peut faire perdre un match (le mot possibilité). Alors que dans le cas de chants obscènes et à caractère racial ou régionaliste, c'est une défaite automatique ! En plus, la Ftbb met en garde les clubs contre le retrait et le refus de jouer même quand les conditions ne sont pas propices.

Le texte est vague en parlant de durée longue de retrait qui peut amener à pénaliser le club. « Longue période », c'est combien ? C'est subjectif, et ceci va encore rendre la mission des arbitres plus compliquée. Il fallait être clair et précis pour éviter toute équivoque.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.