Tunisie: L'attaquant cabiste qui rebouble d'intensité - Le rôle décisif d'Ahmed Amri

Le CAB lui doit une fière chandelle... Depuis qu'il est là, l'ex-attaquant béjaois a toujours donné le meilleur de lui-même afin d'apporter le plus escompté à l'équipe « jaune et noir ». En effet, Ahmed Amri ne se porte pas seulement vers l'avant. Il prête également main-forte à ses coéquipiers quand il s'agit de défendre.

Ce faisant, son rôle est peut-être discret mais très efficace devant, puisque lorsque le CAB se trouve à court de solution en attaque, c'est lui qui débloque la situation grâce à son opportunisme et son flair de buteur. Et ce n'est pas un hasard si le vice-président du club, Amir Jaziri, dit de lui : « Il est l'un de nos meilleurs joueurs. Il est discipliné et très professionnel. Il n'y a aucun désaccord entre lui et l'entraîneur Chiheb Ellili contrairement à ce que certaines pages dans les réseaux sociaux veulent faire croire au large public bizertin ».

Quant à la justesse de sa condition physique, Jaziri répond : « On ne peut exiger de lui l'impossible. Il est utile de rappeler qu'il y a eu en amont cette résiliation à l'amiable avec le CAB et qu'il a arrêté de s'entraîner entre-temps. Avec le retour de Samir Yaâcoub aux commandes, Ahmed Amri est revenu à de meilleurs sentiments, décidé de rattraper le temps perdu. Malheureusement, il a contracté une blessure et s'est absenté contre l'USM au stade 15-Octobre. On a vu le nombre incalculable d'occasions de buts ratées à cette occasion ». On comprend bien alors l'importance d'un tel joueur dans le rendement d'ensemble de l'équipe.

Dans tous les bons coups...

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Le vice-président, Amir Jaziri, sans vouloir distinguer un joueur par rapport à un autre, reconnaît que ce joueur est décisif : « C'était lui qui a marqué le but de la victoire à l'aller contre l'USBG dans le temps additionnel. Buteur aussi face à la JSK à l'aller et encore buteur contre ce dernier adversaire à Kairouan, tout en étant à l'origine du penalty transformé par Cissoko, synonyme de trois points précieux.

Il est en train de retrouver sa forme sur le plan physique. Il sera encore plus déterminant dans les prochains matches ». Aujourd'hui donc, cet attaquant est sous le feu des projecteurs parce qu'il a été décisif lors des moments difficiles que le CAB a traversés jusque-là. Toujours dans ce même registre d'efficacité, on reste persuadé aussi dans la famille nordiste que la nouvelle recrue Marius Glu est en train d'émerger, pour peu qu'on lui accorde un peu plus de temps de jeu ».

Marius vient de confirmer tout le bien qu'on pense de lui contre la JSO en amical au stade 15-Octobre, et ce, en marquant le but de la victoire (1-0). En somme et pour être juste, l'équipe cabiste dans son ensemble est en net regain de vitalité.