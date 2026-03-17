Tunisie: Thierry Anti à la tête des Aigles du Handball jusqu'en 2028

La Fédération Tunisienne de Handball (FTHB) a annoncé lundi, qu'un accord a été trouvé avec l'entraîneur français Thierry Anti pour prendre les rênes de la sélection nationale senior de handball à partir du 1er avril 2026 et jusqu'au 31 mars 2028.

Le nouveau sélectionneur national est détenteur d'une riche expérience avec notamment des clubs français, notamment Nantes, le PSG, Créteil, Pau et Chartres, en plus du Sporting CP. Tout au long de sa carrière, il a dirigé 1250 matchs dans des championnats professionnels, auxquels s'ajoutent 200 rencontres dans diverses compétitions européennes.

Il a également remporté le championnat de France, a disputé une finale de la Ligue des champions et deux finales de la Ligue européenne, et a remporté la coupe de France à quatre reprises avec le club de Nantes. Il a par ailleurs été élu meilleur entraîneur de France à deux reprises.

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La Fédération a, par ailleurs, indiqué qu'un accord a été conclu avec l'entraîneur tunisien Amor Khedhira, actuellement membre du staff technique du club de Chartres, évoluant en championnat de France (Star League), pour occuper le poste de sélectionneur adjoint. Sami Saidi a, quant à lui, été nommé au poste de sélectionneur national chargé de l'élite nationale et de la coordination technique entre les sélections de jeunes et la sélection senior. Le nouveau staff technique national compte, en outre, l'entraîneur des gardiens de but, Riadh Sanaa, et le préparateur physique, Wael Boutiti.