Sénégal: Le New Deal technologique a posé 'les bases d'une infrastructure numérique robuste et souveraine' après un an d'existence

Dakar — Le Sénégal va célébrer, le 24 mars prochain, le premier anniversaire du lancement du New Deal technologique, une initiative gouvernementale ayant posé "les bases d'une infrastructure numérique robuste et souveraine", un an après son lancement en vue de l'accélération de la transformation numérique du pays, selon le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.

Selon un document reçu dudit département ministériel, ce programme lancé avec l'ambition de faire du Sénégal "une société numérique et une économie de services à forte valeur ajoutée" repose essentiellement sur trois axes majeurs : la digitalisation des services publics, le développement de l'économie numérique et le positionnement du pays comme un leader africain du numérique.

L'un de ses objectifs est de moderniser l'administration et d'améliorer les services offerts aux citoyens, par les infrastructures et les plateformes digitales.

Selon le ministère, une année après son lancement, le New Deal technologique a permis de renforcer "les fondations d'une infrastructure publique numérique robuste et souveraine, considérée comme un levier majeur de modernisation de l'État et de transformation de l'action publique".

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Dans cette perspective, indique le département de la Communication, des Télécommunications et du Numérique -t-on, "la bande passante Internet des administrations publiques est passée de 600 mégabits à 20 gigabits, soit une multiplication par plus de trente, afin de permettre aux services de l'État de fonctionner avec des capacités numériques nettement renforcées".

Le ministère annonce également que 51 nouveaux bâtiments gouvernementaux ont été interconnectés depuis 2024.

Les finances publiques et la protection sociale ciblées en priorité

Les infrastructures techniques de la société nationale Sénégal Numérique SA ont également fait l'objet d'audits et de renforcements en vue d'un bon hébergement des applications critiques de l'administration, a assuré le département de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, lors d'une réunion préparatoire de la célébration du premier anniversaire du New Deal technologique.

La célébration de cet anniversaire aura lieu le 24 mars à l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar en présence de plusieurs acteurs de l'écosystème numérique.

Dans le but de mettre fin au fonctionnement en silos des administrations, le gouvernement a déployé e-Jokko, une "plateforme nationale d'interopérabilité permettant le partage sécurisé et en temps réel des données, entre les ministères et les [autres] institutions".

Ce système repose sur le principe dit Once Only, selon lequel un citoyen ne fournit une information administrative qu'une seule fois. L'information est ensuite partagée par les services concernés.

Le ministère informe annonce, par ailleurs, que les premiers usages en matière de digitalisation concernent notamment les finances publiques, avec l'interconnexion entre la direction générale des impôts et des domaines et la direction générale des douanes.

Il en est de même du secteur de la protection sociale, grâce au partage de données entre la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, le secrétariat exécutif du Conseil national de la sécurité sanitaire universelle et l'Agence de la couverture maladie universelle, selon la même source.

Elle ajoute que la transformation numérique concerne également les transactions financières publiques.

Le document fait allusion à la mise en place de la plateforme e-paiement du Trésor, qui a été consolidée pour permettre aux usagers de payer, à l'aide de leur téléphone, leurs impôts, les amendes ou les frais administratifs dans un système unifié et sécurisé.

Un guichet unique pour les démarches administratives

Dans l'administration, la gestion digitalisée du courrier gouvernemental est désormais opérationnelle, souligne le ministère.

Déployée dans 25 ministères, la plateforme facilite le suivi et l'archivage en temps réel des correspondances administratives. Elle contribue ainsi à l'amélioration de la traçabilité et à l'efficacité du travail des agents publics, selon le document.

Le gouvernement a également mis en service e-Sénégal, un guichet unique numérique permettant aux citoyens et aux entreprises d'accéder à plusieurs démarches administratives : la demande de casier judiciaire ou de certificat de nationalité, ou encore la prise de rendez-vous administratifs.

Pour les Sénégalais de l'étranger, la plateforme e-Consulat offre désormais la possibilité d'effectuer à distance des démarches comme les demandes de passeport, de carte consulaire ou d'actes d'état civil, avec des paiements en ligne sécurisés, selon le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.

Dans le domaine de la mobilité internationale, le système e-Visa permet aux ressortissants étrangers de demander, de payer et de recevoir leur visa entièrement en ligne, une procédure dématérialisée et accessible depuis n'importe quel pays, a expliqué le département ministériel lors de la réunion présidée par le directeur de la communication, Habibou Dia.

À l'approche des Jeux olympiques de la jeunesse de 2026, les autorités estiment que ces avancées vont contribuer à "positionner le Sénégal comme une destination ouverte, moderne et connectée, tout en renforçant l'ambition de faire du pays un hub numérique en Afrique".