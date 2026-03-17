Sénégal: Ligue 2 - Diambars bat l'AS Douanes et reprend le fauteuil de leader

Dakar — L'équipe des Diambars a repris le fauteuil de leader, en dominant (2-1) l'AS Douanes, ce lundi, en match de clôture de la 19e journée du championnat de Ligue 2 sénégalaise.

Dans le choc entre le leader l'AS Douanes et son dauphin Diambars, le second s'est imposé facilement à domicile au stade annexe du stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Avec ce succès, les académiciens de Saly comptent le même nombre de points (31) que les gabelous, mais ils ont un goal-average favorable (+9) contre (+6) pour Diambars

Essamaye FC de Bignona et l'AS Saloum de Kaolack suivent juste après avec respectivement 30 et 29 points. Seules les deux premières du classement vont connaitre une montée en Ligue 1 à l'issue du championnat.

La 19e journée a été marquée par le large succès de Guelwaars de Fatick (4-0) devant Thiès FC.

L'équipe de Niary Tally Grand Dakar et biscuiterie (NGB s) s'est imposé (1-0) face à l'AS Kaffrine, tandis que Essamaye FC est accroché (1-1) par l'ASAC Ndiambour. DUC et AS Saloum ont fait match nul vierge.

Voici les résultats de la 19e journée :

NGB-AS Kaffrine :1-0, Guelwaars FC-Thiès FC:4-0, Port-Teranga SC:0-0, DUC-Saloum:0-0,Ndiambour-Essamaye:1-1 FC, Jamono Fatick-Amitié FC:0-0,NOslo FA-AS Bambey:2-3, Diambars-AS Douanes;2-1