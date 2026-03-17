Sénégal: Souleymane Diallo proposé pour remplacer Mayacine Mar à la tête de la DTN

Dakar — Le technicien sénégalais Souleymane Diallo a été proposé lundi par le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) pour le poste de Directeur technique national (DTN), a appris l'APS d'une source fédérale.

La FSF avait annoncé vendredi que le nom du nouveau DTN sera connu lors de son Comité exécutif prévu ce lundi.

L'instance fédérale avait lancé, en décembre dernier, le processus de sélection relatif aux postes de directeur technique national (DTN), de sélectionneurs nationaux et de Team Managers.

Proche de l'ancien DTN Mayacine Mar, Souleymane Diallo est l'actuel entraîneur du Jaraaf, un club de l'élite sénégalaise.

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Maître de Conférence à l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport (INSEPS) de l'Université Cheikh Anta Diop, le nouveau DTN a dirigé plusieurs clubs dont Guédiawaye FC, l'Union sportive de Ouakam et Tengueth FC.

Il a été champion d'Afrique avec l'équipe nationale des moins de 17 ans comme entraîneur adjoint.

Médaillé d'argent avec les Lions locaux lors des derniers Championnats d'Afrique des nations (CHAN) en août 2025, Souleymane Diallo était un des superviseurs des Lions lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations (CAN) au Maroc.

Le technicien sénégalais Mayacine Mar occupait le poste de DTN, de 2012 à 2025.

A la tête de la direction technique nationale du Sénégal, l'ancien professeur à l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport (INSEPS) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar avait supervisé la politique technique de la Fédération sénégalaise de football, la gestion des équipes nationales et le développement du football sénégalais.

Ancien entraîneur de l'US Gorée, du Dial Diop, du Port et de la Jeanne d'Arc de Dakar, Mayacine Mar, instructeur élite de la Confédération africaine de football (CAF) et de la FIFA, a été nommé conseiller du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall.